Sorpresa en el folklore por lo que vivieron Los Nocheros con un fan a bordo de un avión: “Mudo”

Mario Teruel y Rubén Ehizaguirre, históricos vocalistas de Los Nocheros, revelaron una historia desopilante.

Los integrantes del famoso grupo folklórico Los Nocheros viven brillando en sus actuaciones sobre los escenarios del país, pero también llenan de alegría sus fans con sus infinitas anécdotas e historias divertidas. En esta ocasión, los referentes Mario Teruel y Rubén Ehizaguirre contaron una escena desopilante que vivieron en pleno vuelo con un pequeño admirador.

“El otro día iba sentado en el primer asiento del avión en el pasillo y ‘El Negro’ venía en el otro asiento”, comenzó a relatar Teruel, durante una entrevista, y sorprendió al revelar que ocurrió a las 6 de la mañana. Según explicó, él venía recostado con sus lentes puestos hasta que sintió el fan inesperado, no dudo en despertarlo.

“Me hacen así ‘tac tac’”, relató el cantante, haciendo el gesto de un dedo sobre los lentes y agregó: “Entonces me despierto y era un nene, un nene de 6 años, 7, por ahí. Con el papel y la lapicera”. “Me firmas”, fue la frase del infante y el Nochero confesó su reacción del momento: “Y no me salió, no me salía una palabra, ¿no?”. Todo lo contó en diálogo con el ciclo de streaming Fuera de Chiste.

“Recién despierto”, insistió el fundador del grupo folklórico y reveló la broma que se le ocurrió para molestar a su compañero: “Entonces le digo: ‘Sí, sí te firmo, pero primero pedile a él’”. Allí señaló al otro histórico miembro del conjunto, que sonría durante el relato y Mario rememoró que el pequeño le dio los mismos golpes suaves con sus dedos en los lentes.

“Tac, tac, tac. Y se lo ha bajado a los lentes”, indicó y con un gesto muy serio apuntó: “‘‘El Negro’ ha quedado mirándolo así. El chiquito con el papel y el lápiz y mudo mirándolo al Negro de frente. Y 'El Negro' lo seguía mirando”. “Y se fue”, cerró para hacer estallar de risa a los presentes en la entrevista.