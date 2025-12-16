48 estaciones de subte renovadas: así se conserva la fachada de las que se inauguraron antes de 1945

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con el mérito de ser la primera ciudad de América Latina en haber desarrollado un sistema de trenes subterráneos; a su vez, fue la número 13 en hacerlo a nivel mundial. Actualmente, el Plan de Renovación Integral de Estaciones realiza una puesta en valor de este eficaz medio de transporte cuyos túneles, cerámicas, pisos y luces conservan 112 años de historia. En el marco de este plan de renovación se realizan tareas en las 48 estaciones inauguradas antes de 1945, prestando fundamental atención y cuidado en aquellas que tienen declaratoria patrimonial, en las cuales se tiene un criterio de conservación y mínima intervención.

Con respecto a esto, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), Javier Ibáñez, afirmó: "El Subte es un ícono de la Ciudad y por eso estamos llevando adelante diferentes obras para poner en valor un sistema de transporte centenario, conservando su perfil histórico y a la vez incorporando tecnología que permita hacer los viajes más cómodos, eficientes y seguros para los 800 mil pasajeros que lo utilizan a diario".

En ese orden, cabe destacar que por el momento se han realizado obras exitosas en doce estaciones, mientras que existen seis que se encuentran cerradas. Tanto en las estaciones cerradas como en las doce ya terminadas, se realizaron tareas de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces LED, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Cómo son las obras de conservación que se realizan

Bajo el Plan de Renovación Integral de Estaciones se realizan obras en tres niveles distintos, las cuales siguen un minucioso proceso de intervención: revestimientos, pisos y murales.

El paso a paso de las obras comienza por hacer un relevamiento para diagnosticar el estado de las cerámicas, conocer la composición química y la técnica de producción de las piezas originales. El objetivo de esto es que los revestimientos sean reemplazados por materiales compatibles con los cerámicos originales, tanto en lo visual como en lo morfológico. Por otro lado, los elementos metálicos de las estaciones (herrería, barandas, pórticos) se restauran mediante limpieza, refuerzo estructural y reposición de piezas faltantes, preservando de esta manera la autenticidad de estos elementos que aportan estética antigua a las estaciones.

Por el momento, se han restaurado casi 130 mil mayólicas originales de las estaciones Lima, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz, Palermo, Plaza Italia, Agüero y Jujuy, y se repusieron más de 200 mil en Piedras y Congreso. Al mismo tiempo, con respecto a los murales, se avanza en un total de 29 intervenciones en las estaciones Piedras, Congreso, Malabia, Uruguay, Carlos Gardel, Agüero, Plaza Italia y Tribunales.