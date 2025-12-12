Aumentan 4,5% las tarifas de subte y colectivos del AMBA en enero de 2026: el nuevo precio de cada tarifa

El mes de enero llegará con nuevos incrementos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectarán tanto a los usuarios de colectivos, subtes y premetro de la Ciudad de Buenos Aires. La suba volverá a presionar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de salarios rezagados.

Desde hace tiempo que los ajustes se realizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 2% adicional respecto a la tarifa anterior. De este modo, se busca establecer un mecanismo automático de actualización que evite los retrasos tarifarios, aunque en la práctica implica subas continuas para los usuarios del transporte urbano.

Esta semana se dio a conocer que durante octubre la inflación fue de 2,3%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 4,3% en diciembre.

Cómo quedan las nuevas tarifas del transporte público en AMBA

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

tarifa de 0-3km: $ 620,22

tarifa de 3-6km: $ 689,17

tarifa de 6-12km: $ 742,27

tarifa de 12-27km: $ 795,40

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

tarifa de 0-3km: $ 688,06

tarifa de 3-6km: $ 766,50

tarifa de 6-12km: $ 825,55

tarifa de 12-27km: $ 884,66

Tarifa más de 27km: $ 943,35

Tarifas para colectivos nacionales

tarifa de 0-3km: $ 494,83

tarifa de 3-6km: $ 551,24

tarifa de 6-12km: $ 593,70

tarifa de 12-27km: $ 636,21

Tarifa más de 27km: $ 678,42

Tarifas para trenes para todos los ramales

Sección 1: $ 280

Sección 2: $ 360

Sección 3: $ 450

Tarifa de subte

Luego de oficializar un incremento del 4,5% que comenzará a regir desde el inicio de 2026, la administración porteña encabezada por Jorge Macri estableció el nuevo esquema de actualización tarifaria que aplicará al servicio de subterráneos durante todo el próximo año.

En enero, la tarifa aumentará un 4,5% y el boleto con tarjeta SUBE, que hoy cuesta $1.206, pasará a valer $1.260 por viaje. Desde febrero, el precio del pasaje en el subte de la Ciudad de Buenos Aires subirá a $1.336, lo que implica un ajuste del 11% en relación con el valor vigente de $1.206.

A partir de marzo, tanto el subte como el premetro quedarán alcanzados por un sistema de incrementos mensuales. Este mecanismo tomará como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC nacional) correspondiente a dos meses previos, al que se le sumará un 1% adicional, según los datos relevados por el Indec.

Tarjeta SUBE: el descuido que puede hacerte perder el descuento al combinar viajes

El esquema de descuentos de la SUBE funciona de la siguiente manera: el primer viaje se abona a tarifa plena; el segundo tiene una rebaja del 50% y, desde el tercero en adelante, el beneficio alcanza el 75%. Este sistema permite realizar hasta cinco combinaciones dentro de un período de dos horas, que se contabiliza desde el pago del primer pasaje hasta la última validación.

Sin embargo, existe una condición clave que muchos usuarios pasan por alto: entre cada combinación debe transcurrir al menos un intervalo de dos minutos. Este detalle resulta fundamental en estaciones donde los accesos están muy próximos entre sí. Un ejemplo frecuente se da en Plaza Constitución, donde los molinetes del tren están a pocos metros de los del subte de la línea C, una de las más utilizadas por quienes viajan desde el conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Si no se respeta ese tiempo mínimo, el sistema cobra el pasaje de subte a tarifa completa.

Por otra parte, la Tarifa Social SUBE está pensada para acompañar a los sectores más vulnerables, mediante subsidios focalizados según la capacidad de pago de cada usuario. Quienes acceden a este beneficio cuentan con un descuento del 55% en el valor de los viajes.