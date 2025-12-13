Puebla de México contrata a seleccionado costarricense Vargas

CIUDAD DE MÉXICO, 12 dic - El club Puebla anunció el viernes la contratación del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, mundialista con la selección de su país en 2018 y 2022, para el torneo Clausura del fútbol mexicano que inicia en enero.

El jugador de 30 años llega al club mexicano procedente de Millonarios de Colombia, donde ganó la Copa en 2022, la Liga en 2023 y la Superliga en 2024.

"Su liderazgo en la cancha y experiencia mundialista lo convierten en una pieza ideal para La Franja. ¡Bienvenido @_juanpavargas! Desde ahora toca romperse el alma por nuestros colores", publicó el club mexicano en sus redes sociales junto a un video que muestra varias jugadas del jugador centroamericano.

Vargas, quien inició su carrera en 2013 con Alajuelense de Costa Rica, ha disputado 41 partidos y anotado cuatro goles desde su debut con la selección "tica" en 2017.

Además de Millonarios y Alajuelense, Vargas ha jugado con los clubes Jacó Rays, Belén y Herediano de Costa Rica. También militó con el colombiano Deportes Tolima.

"Hola familia azul, hoy, después de seis años, es el momento de decir adiós, un momento que alguna vez pensé que nunca llegaría, pero la vida es así. Fueron más de 200 partidos vistiendo esta sagrada camiseta, tres títulos y muchos momentos que nunca olvidaré", publicó Vargas en sus redes sociales.

"Gracias infinitas a cada cuerpo técnico, compañero, directivo y aficionado que me ayudó a crecer y a entender lo que significa Millonarios. Nos vemos en el camino y siempre tendrán un aficionado más. PURA VIDA y SOLO MILLOS LOCA", agregó.

Con información de Reuters