La Libertad Avanza (LLA) continúa delineando la estrategia para darle media sanción al proyecto de ley de Reforma Laboral en el Senado. Dentro del oficialismo circula un esbozo de poroteo con los votos que se dan por hecho, los posibles y los dudosos. Hay 37 nombres que garantizarían el pase a Diputados del proyecto que el presidente Javier Milei vende como una "modernización" de la legislación del trabajo.

LLA cree que tiene 27 votos seguros, según el poroteo al que pudo acceder El Destape. De esas voluntades, 18 son del partido violeta y dos de los aliados Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso).

Al oficialismo y sus satélites les siguen los aliados naturales, los tres del PRO y tres senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Mariana Juri, Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco). Los dos primeros responden Alfredo Cornejo y esta última a Leandro Zdero, dos gobernadores aliados de la Casa Rosada. Del lado de los mendocinos no ratifican postura sobre la reforma laboral. Por su parte, desde el partido amarillo adelantaron: "Estamos a favor de la modificación del régimen laboral".

En la lista de "posibles apoyos" hay diez nombres. Tres son del radicalismo: Carolina Losada, de buena sintonía con la Casa Rosada, y dos correntinos: Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Estos responden al ahora ex gobernador Gustavo Valdés, que forma parte de Provincias Unidas. En LLA ven también al jefe de la UCR de Corrientes como la terminal del senador por esa provincia Carlos "Camau" Espínola, del bloque Unidad Federal. Cerca del ex medallista olímpico afirman que todavía están estudiando el proyecto .

El grupo de los "posibles" también incluye a los senadores que responden a otros gobernadores afines a Milei, entre los que están los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Flavia Royón del bloque Primeros los Salteños, Julieta Corroza de La Neuquinidad, la tucumana Beatriz Ávila de Independencia y el catamarqueño Guillermo Andrada de Convicción Federal.

Desde el entorno de los misioneros, que reportan al jefe político de la provincia Carlos Rovira, no adelantan postura. Tampoco quienes hablan en nombre del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Cerca de la ex secretaria de energía deslizan que se precisa una reforma laboral que "modernice los métodos y mecanismos de contratación acorde a los nuevos trabajos de hoy". Sin embargo, aclaran que un proyecto así no se puede tratar "con apuro e improvisación".

La Casa Rosada trabajó a los gobernadores no kirchneristas ni opositores duros a Milei. El ministro de Interior, Diego Santilli, recibió entre otros al catamarqueño Raúl Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo, que comandan a Ávila y a Andrada, respectivamente.

Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Finalmente, está el lote de los cinco en duda, comprendido por cuatro radicales, Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto y Daniel Ricardo Kroneberger, y la cordobesa de Unidad Federal Alejandra Vigo. "Está todo verde", se limitan a decir desde las inmediaciones de uno de los boinas blancas aludidos.

El martes 16 a las 11, los presidentes de bloque se reunirán con la vicepresidenta Victoria Villarruel para la reunión de labor parlamentaria y definir las primeras comisiones a constituirse. Se estima que serán, Hacienda y Presupuesto, donde continuará Ezequiel Atauche, y Trabajo y Previsión Social, donde se baraja que siga Cármen Álvarez Rodríguez. Sin embargo, en la semana circuló que Bullrich podría tomar el cargo, por lo menos hasta febrero.

Si la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, logra juntar a todo el listado, tendría los 37 para arrancar y para dar media sanción a la reforma laboral antes de fin de año. La ex ministra de Seguridad Nacional quiere ofrendarle a Javier y Karina Milei un tratamiento express.

"No la tienen fácil, la CGT va a presionar un poco pero, si se supera el conflicto por el tema del ingreso por el Senado, creo que se aprueba", deslizaron desde LLA. Esto último, en alusión a que la oposición detectó que un capitulo de la reforma laboral modifica los Impuestos a las Ganancias.

En la semana desde el oficialismo barajaron escenarios optimistas de aprobación en conjunto de la reforma laboral y sanción definitiva del presupuesto 2026 en una misma sesión en el Senado. Algunas voces de LLA prefirieron ser más cautos, señalando que el cálculo de gastos y recursos llegaría de Diputados "muy jugado y casi sin discusión".

Lo que no aparece en el listado, se estima que son los que no acompañan o que todavía deben ser persudidos por la Casa Rosada. Ahí se enmarca el interbloque Unión por la Patria, que sumarían 27 (sin contar a Andrada, que el oficialismo lo puso en su poroteo), los dos santacruceños, los dos santiagueños y Edith Terenzi de Despierta Chubut.

El peronismo, aunque no adelantaron postura, se expresa por el rechazo y recibió en la semana a la CGT y a la CTA. De estas reuniones participaron senadores de los tres interbloques que están dentro de Unión por la Patria: Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal.