La sentencia del juicio a Jimmy Lai por seguridad nacional en Hong Kong se anunciará el lunes

FOTO DE ARCHIVO: El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, fundador de Apple Daily, llega al Tribunal de Apelaciones Final en un camión de la prisión en Hong Kong, China

El Tribunal Superior de Hong Kong dictará el lunes sentencia contra el activista prodemocrático Jimmy Lai, según una notificación judicial, en un juicio histórico por motivos de seguridad nacional que ha ejemplificado la represión china de los derechos y libertades en el centro financiero asiático.

Lai, de 78 años, se ha declarado inocente de dos cargos de conspiración por colaborar con fuerzas extranjeras y de un cargo de conspiración por publicar material sedicioso, por los que, si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.

El juicio de 156 días, que comenzó en diciembre de 2023, ha atraído el escrutinio internacional, incluido el de Estados Unidos, y es el uso más destacado de la amplia ley de seguridad nacional de Pekín que se impuso tras las protestas masivas a favor de la democracia en 2019.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Washington y varios otros países dicen que el juicio tiene motivaciones políticas y han exigido la liberación inmediata de Lai. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el caso de Lai durante una reunión con el líder de China, Xi Jinping, en Corea del Sur en octubre.

Su familia y sus abogados han dicho que la salud de Lai se está deteriorando y que sufre diabetes, hipertensión arterial, así como palpitaciones cardíacas que requieren medicación.

Lai, exmagnate de los medios de comunicación que fundó el periódico prodemocrático Apple Daily, actualmente cerrado, lleva más de 1.800 días recluido en régimen de aislamiento, según su familia y grupos de defensa de los derechos humanos.

Los gobiernos chino y hongkonés afirman que está sometido a un juicio justo.

Lai está acusado de utilizar el Apple Daily como plataforma para conspirar con seis exdirectivos y otras personas para producir publicaciones sediciosas entre abril de 2019 y junio de 2021, y de confabularse con fuerzas extranjeras entre julio de 2020 y junio de 2021.

Fue acusado de conspirar con el activista Andy Li, el asistente jurídico Chan Tsz-wah y otros para invitar a países extranjeros, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, a imponer sanciones, bloqueos y otras medidas hostiles contra Hong Kong y China.

Dirigentes chinos y hongkoneses han dicho anteriormente que es importante que el proceso judicial local pueda seguir su curso y que Lai tenga un juicio justo.

Hong Kong, antigua colonia británica, tiene un sistema judicial distinto al del resto de China, basado en las tradiciones del Common Law, lo que significa que Lai goza de mayor protección jurídica que en la China continental.

Con información de Reuters