Cartas documento: cómo es el plan para que el Gobierno retire la reforma laboral del Senado y la ingrese por Diputados

El Senado recibió hoy el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) pretende tener, de mínimo, con media sanción antes de fin de año. Sin embargo, diputados y senadores de la oposición pusieron la lupa sobre el modo de ingreso del expediente al Congreso y denunciaron que el envío se realizó de forma "inconstitucional".

La oposición apuntó contra el capítulo XXIV del proyecto de reforma laboral, que entró hoy al Senado, que establece modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias. La senadora Carolina Moises de Convicción Federal señaló que el artículo 52 de la Constitución establece que a la "Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones" y que el artículo 75 inciso 12 establece que el Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral.

"No podemos impedir que arranque el tratamiento en el Senado. Es decisión del Poder Ejecutivo ingresarlo por la Cámara de Senadores. Desde el bloque Convicción Federal consideramos que esto no corresponde por esta razón", afirmó Moises en una entrevista en El Destape 1070. También advirtió que, en caso de ser aprobada, podría ser motivo de judicialización.

Desde la semana pasada, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, planteó la intención del Gobierno de darle un tratamiento express al proyecto. Sin embargo, al freno por la espera de la llegada de Milei al país, se le suma ahora el de la irregularidad detectada por la oposición. "Puede ser dilatorio, tal vez", concedieron desde el entorno de un miembro de la bancada violeta ante la consulta de El Destape.

El 16 a las 11, los presidentes de bloque se reunirán con la vicepresidenta Victoria Villarruel para la reunión de labor parlamentaria y definir las primeras comisiones a constituirse la semana que viene. Según habían adelantado antes de que cayera el proyecto, desde LLA comentaban que esperaban alinear a aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y algunos bloques provinciales. El peronismo, por su parte, tuvo una reunión ayer con la CGT y hoy con la cúpula de las dos CTA.

La objeción de Moisés también fue detectada del otro lado del edificio del Congreso. Quien avanzó por la vía legal contra el oficialismo fue el dipútado de Provincias Unidas Esteban Paulón. El socialista envió una carta documento a Villarruel y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, Diputados".

"El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA. Su ingreso por el Senado solo responde al capricho de Bullrich de 'capitalizar' su posible aprobación", lanzó Paulón vía redes.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel profundizó sobre el título XXIV de la reforma laboral, referido a “Modificaciones a leyes impositivas", al señalar que "respeta este criterio, excepto en el artículo 186, en el que se que sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el IPC del INDEC, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de esta ley (la LIG)".

"Implícitamente, el propio proyecto reconoce que la imposibilidad de actualización de quebrantos distorsiona la determinación del impuesto. Sin embargo, la solución propuesta se restringe exclusivamente a los ejercicios futuros a la fecha estipulada. ¿Qué sucede, entonces, con las empresas afectadas en períodos fiscales anteriores que hoy judicializan precisamente esta cuestión? El resultado es un régimen que sólo proyecta alivio hacia adelante y deja sin respuesta a quienes enfrentaron —y siguen enfrentando— la misma problemática en los ejercicios previos", planteó.

Y sintetizó: "El artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley".

Finalmente, también se sumó a los cuestionamentos al oficialismo la diputada nacional de Unión por la Patria Teresa García. "Sabemos que Ud. nunca leyó la Constitución Nacional, pero mínimamente asesorese con gente que si lo haya hecho", lanzó a través de sus redes, dirigiendose a Milei.

"Esta disposición constitucional proviene del constitucionalismo angloamericano, el mismo que siguió nada más ni nada menos que el Dr. Juan Bautista Alberdi. Ud. no respeta ni la Constitución ni las ideas de Alberdi, a quien cita como su máxima inspiración. Ud. debería retirar el proyecto del Senado de la Nación e ingresarlo, como dispone nuestra Carta Magna, por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", sentenció.