El peronismo pone quinta en el Senado para frenar la reforma laboral en comisiones

Con la reforma laboral ya ingresada, el primer choque entre bloques opositores y los libertarios en el Senado no será sobre la letra del proyecto, sino por el tablero donde se definirá la votación. El oficialismo presiona para acelerar el armado de la Comisión de Trabajo y tratar la iniciativa sin cambios, mientras que el peronismo, aún en reorganización tras la derrota en las legislativas, activó y negocia para aguarle los planes al mileísmo y evitar que acapare lugares en la mesa de debate.

Desde el bloque de Fuerza Patria que comanda José Mayans explicaron a El Destape que las reuniones internas ya se venían dando a la espera de que apareciera la letra del proyecto. “Hoy va a haber diálogo pensando en juntar al bloque, probablemente esta semana”, deslizaron a este portal fuentes del bloque peronista en el Senado. Pero, sin dudas, los tiempos se aceleraron.

En el justicialismo buscan organizar la estrategia para el tratamiento y frenar el avance de la reforma laboral oficialista, un proyecto que fue calificado por el co-secretario general de la CGT, Cristián Jerónimo como “totalmente regresivo” para los trabajadores. Ese diagnóstico aceleró los movimientos del peronismo en el Senado, que el miércoles ya había iniciado gestiones con un mitin entre el bloque de legisladores del PJ y la cúpula de la central obrera a fin de conseguir los votos para enfrentar el proyecto de Javier Milei.

La pelea que se viene en el Senado

Con la llegada de Patricia Bullrich a la Cámara Alta y el impulso político del Gobierno, la pelea promete arrancar antes de que empiece el debate de fondo. La Secretaría Parlamentaria intimó a los senadores a conformar bloques e integrar con celeridad comisiones clave: Presupuesto, Minería, Trabajo, y de Justicia y Asuntos Penales. Fuentes parlamentarias indicaron que la movida da cuenta de la ansiedad oficialista de cara al tratamiento de los proyectos incluidos expresamente en extraordinarias. “La elección de esas comisiones da la pauta de cuáles serán las reformas que el gobierno aspira a tratar con prioridad o premura”, indicaron a El Destape.

En el PJ, advirtieron que la jugada oficialista podría ser similar a la que les permitió quedarse con la distribución de comisiones entre bloques en diciembre de 2023. En aquel momento, la oposición perdió lugares ante la falta de compromiso del oficialismo de respetar la distribución correspondiente en función de la cantidad de bancas de cada bloque. A pesar de tener la primera minoría, el peronismo perdió cerca de un asiento por cada comisión. El resultado fue que La Libertad Avanza pudo dormir proyectos y debates en las comisiones que encabezó, pese a los constantes reclamos de la oposición.

Esta vez, no se trata de dilatar, sino de evitar un debate real. En los pasillos del Senado circula que el Ejecutivo tiene como prioridad tratar el proyecto de reforma laboral “a libro cerrado” y no aceptarían modificaciones. La postura dura del espacio en el que se referencia Javier Milei busca aprovechar el oxígeno que les dio la performance electoral, el “relanzamiento” de gobierno con los cambios de gabinete y la conformación de bloques ampliados. La Casa Rosada quiere beneficiarse además de las negociaciones que el ministro del Interior Diego Santilli viene desarrollando con los gobernadores.

En la actual crisis económica y la escasez de recursos económicos, el Gobierno se acercó de nuevo a los gobernadores, quienes ya demostraron ser actores clave para conseguir que los proyectos se aprueben o sean rechazados en el Congreso.

Cómo quedó el bloque peronista tras las elecciones

Tras las elecciones legislativas de octubre, el bloque peronista en el Senado sufrió una reducción de su representación con 28 bancas sobre un total de 72, lo que constituye uno de sus niveles más bajos desde el retorno de la democracia. Esa disminución coincide con el fuerte crecimiento libertario, que pasó de una bancada minoritaria a contar con 20 senadores propios, con posibilidad de ampliar su influencia mediante monobloques aliados como el de Luis Juez y Beatriz Ávila.

Esa nueva correlación de fuerzas obliga al peronismo a repensar su estrategia parlamentaria, ya que, a diferencia de legislaturas anteriores en las que podía disputar con mayor amplitud la conducción de comisiones y la agenda legislativa, ahora enfrenta un oficialismo más robusto y con mayor margen de maniobra.