Cristian Jerónimo negó el aval a la reforma laboral y denunció que el Gobierno “miente”

El co-secretario general de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, tomó distancia del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la administración libertaria por intentar instalar una versión falsa sobre el rol del gremialista Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo.

En declaraciones a El Destape 1070, el dirigente sindical sostuvo que la iniciativa oficial es “totalmente regresiva”. Además, desmintió que Martínez haya firmado el informe final del Consejo de Mayo que el Gobierno difundió ayer en conferencia de prensa.

Según el texto que hizo público la administración libertaria, el delegado de la CGT en el Consejo de Mayo habría propuesto reescribir la Ley de Contrato de Trabajo para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica. Ese señalamiento generó la respuesta de Jerónimo.

El rol de Gerardo Martínez en la negociación

El co-secretario general de la CGT negó que Martínez valide la reforma laboral y aseguró que el Gobierno utiliza su nombre para justificar el avance del proyecto. “Gerardo Martínez no legitimó el proyecto de reforma laboral porque él no firmó el documento final ni se presentó en las últimas dos reuniones del Consejo de Mayo”, afirmó.

Según dijo, la participación del dirigente de la UOCRA siempre fue con aval del Consejo Directivo de la central obrera, pero sin acompañamiento al capítulo laboral: “Gerardo Martínez se sentó en su momento, con el aval del Consejo Directivo de la CGT, él iba transmitiendo lo que se iba hablando ahí y en ningún momento se avaló el capítulo laboral, así que no legitimamos nada”.

Incluso, fue más allá: “El nombre de Gerardo Martínez lo pudieron haber puesto ellos, él no lo firmó”. Y remarcó que su ausencia en la última reunión busca dejar un mensaje político: “Gerardo Martínez no estuvo ayer como demostración del rechazo de la CGT a la reforma laboral”.

Jerónimo, también, rechazó la versión oficial sobre la supuesta propuesta del líder de la UOCRA: “A mí no me consta que Gerardo Martínez haya propuesto reescribir la Ley de Contrato de Trabajo”. Fue allí que resumió su posición con una acusación directa: “El Gobierno miente”.

Tensión creciente en la CGT por la reforma laboral

El titular del Sindicato del Vidrio calificó el proyecto del Gobierno como “totalmente regresivo”, ya que, según dijo, “no genera ningún incentivo a incorporar nuevos trabajadores, sino todo lo contrario”. Según valoró, "quieren tapar el desequilibrio económico con un supuesto proyecto de reforma que le generaría al mundo del trabajo una dinámica distinta" pero aseguró que "todo esto es una falacia”.

Para el sindicalista, la iniciativa oficial desplaza la discusión central: “El problema de la Argentina no son los derechos de los trabajadores, sino la recesión económica que hay”. El gremialista adelantó también que mañana, durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT, van a evaluar una eventual movilización.

El Gobierno negó tensiones con la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó tensiones con la CGT y atribuyó la ausencia de Martínez a la última reunión del Consejo de Mayo al retraso de un vuelo.“(Gerardo) Martínez no estuvo en la reunión de cierre”, precisó Adorni durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, al tiempo que señaló que la no asistencia al encuentro se debió a que el sindicalista estaba regresando de Washington y el “vuelo no llegó a horario”.

“No tuvo nada que ver con un tema interno de la CGT ni con discusiones del Consejo de Mayo, entre ellas, la modernización laboral”, argumentó Adorni. A pesar de la ausencia del gremialista al Consejo, el ministro coordinador calificó el carácter de las últimas reuniones que mantuvo con Martínez como un intercambio de ideas “amistoso” y “constructivo”.

