Con fondos propios y sin deuda: Insfrán aumentó la inversión real en educación un 15,9% durante el 2025

El rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, destacó que la decisión política del Gobierno de Formosa es “sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación”, incluso en un escenario marcado por recortes nacionales desde la asunción de Javier Milei. Subrayó que, frente a ese ajuste, la provincia incrementó la inversión educativa por encima de la inflación para evitar un deterioro salarial y garantizar continuidad en las políticas del sector.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el rector citó datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación para describir el esfuerzo fiscal que realiza la provincia. “Formosa destinó en 2024 un 138% más de recursos que en 2023. Teniendo en cuenta que la inflación del NEA para ese año fue del 103,9%, esto significa que el Gobierno de Formosa incrementó la inversión real en educación un 15,9%”, detalló.

En el plano salarial, Muracciole sostuvo que el impacto también fue significativo. “En 2024, el salario inicial de un docente en Formosa aumentó un 164%. Además del incremento en el punto índice, el gobernador Gildo Insfrán estableció un complemento por servicio docente que elevó aún más el salario. Medido en términos reales, el salario docente creció un 31% durante 2024”, señaló.

El rector explicó que este crecimiento se vincula de manera directa con la decisión provincial de sostener con fondos propios conceptos que el Gobierno nacional eliminó. “Ante la eliminación del Incentivo Docente, la Conectividad y la Garantía Salarial por parte del presidente Javier Milei, el Gobernador de Formosa decidió sostenerlos con fondos genuinos del Tesoro Provincial. Los docentes de Formosa ni sintieron el recorte, porque el doctor Insfrán se hizo cargo de reparar esa injusticia”, afirmó.

Según Muracciole, actualmente “menos de la mitad de las provincias argentinas pagan el FONID”, mientras que Formosa se encuentra entre las jurisdicciones que lo abonan en su totalidad. A esto se suma “un nuevo ítem sumamente importante en el salario neto: el complemento por servicio docente”. De acuerdo con sus estimaciones, en 2024 esta decisión implicó una inversión adicional, sin contar la masa salarial, superior a los 40.000 millones de pesos, y para 2025 la cifra superará los 62.000 millones.

El rector enmarcó este esfuerzo en un contexto de fuerte pérdida de recursos por parte de la provincia. “La deuda de Nación con la Caja supera los 250.000 millones de pesos. La pérdida de recursos por la recesión y por la apropiación ilegal de fondos que le corresponden a Formosa también supera hoy los 220.000 millones. Estamos hablando de más de 450.000 millones que los formoseños perdimos desde que asumió Milei”, indicó. Pese a ello, remarcó que la provincia mantiene el superávit fiscal, “cumple con los empleados públicos con incrementos por encima de la inflación, con los jubilados pagando el 82% móvil y con los docentes manteniendo los rubros eliminados por Milei y creando nuevos”.

Al referirse a la evolución más reciente, Muracciole precisó que “el incremento de este año, teniendo en cuenta la evolución del punto índice y los adicionales, fue del 61,9%, es decir, 13,3 puntos por encima de la inflación proyectada”. Y añadió: “Si tomamos el período completo desde la asunción del actual Gobierno nacional hasta hoy, el salario docente en Formosa creció un 334%, frente a una inflación acumulada del 227%. Eso significa una recuperación real del 32,5%”.

Para cerrar, Muracciole sostuvo que “en Formosa la educación es una cuestión de Estado”. En ese sentido, vinculó la política salarial con otros indicadores del sistema educativo: “Eso se evidencia en las 1552 escuelas construidas, en el modelo pedagógico que demuestra sus resultados en las Pruebas Aprender y en el reconocimiento del esfuerzo de quienes enseñan, protegiendo el poder adquisitivo de sus salarios”, concluyó.