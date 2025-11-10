Con iniciativas educativas innovadoras, Formosa se destacó en el Encuentro Regional de Alfabetización

La provincia de Formosa participó el pasado miércoles 5 de noviembre en el Encuentro Regional de Alfabetización, realizado en la provincia de Jujuy, donde expuso tres experiencias institucionales innovadoras que lograron mejoras significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas primarias del territorio.

El director de Educación Primaria, Juan Meza, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que la delegación provincial fue invitada a compartir sus prácticas junto a representantes de Tucumán y Salta, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización. “Llevamos como desafío las buenas prácticas educativas que estamos desarrollando en nuestras escuelas, con resultados visibles y compromiso docente”, destacó el funcionario.

Meza subrayó que el trabajo sostenido en alfabetización forma parte del Modelo Formoseño, una política educativa integral que busca fortalecer la lectura y la escritura desde los primeros años. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo con responsabilidad y continuidad, aunque sabemos que los desafíos en este campo siguen presentes”, afirmó.

Uno de los ejes actuales es reducir el ausentismo escolar, y en ese sentido Meza mencionó la experiencia de la EPEP N°133 de la Delegación Zonal Pilagás, donde se implementó “El cuaderno viajero”, una iniciativa que motiva la asistencia diaria de los alumnos y fortalece el vínculo entre escuela y familia.

También se destacaron los proyectos “Este es mi cómic” y “La radio escolar”, impulsados por la EPEP N°520 de la Delegación Zonal Formosa. Estas propuestas promueven la lectoescritura y la expresión oral a través de la creación de revistas escolares y programas de radio transmitidos durante los recreos, fomentando la comunicación en contextos reales y significativos.

Por otra parte, desde la EPEP N°405 de la Delegación Zonal Belgrano se presentó el proyecto “Gaturro y la matemática que conecta”, que articula herramientas pedagógicas innovadoras para fortalecer el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas.

“Los presentes reconocieron al sistema educativo del Modelo Formoseño como un referente nacional”, valoró Meza, quien agradeció el compromiso de los docentes y equipos técnicos. “Este reconocimiento nos impulsa a seguir apostando por una educación con identidad provincial, inclusiva y de calidad”, subrayó.

La delegación formoseña que viajó a Jujuy estuvo integrada por referentes territoriales y equipos técnicos de las Direcciones de Educación Primaria y de Planeamiento Educativo, quienes compartieron los logros y desafíos de la gestión educativa provincial.

En otro orden, Meza adelantó que el próximo martes 11 de noviembre se realizarán las Pruebas Aprender 2025 en todas las escuelas de la provincia, destinadas a estudiantes de sexto grado. “Todo está organizado con directivas claras del ministro de Cultura y Educación. Los docentes realizaron una planificación detallada para que las evaluaciones se desarrollen con normalidad y compromiso”, sostuvo.

El funcionario explicó que los directores actuarán como veedores y serán los encargados de seleccionar a los aplicadores, quienes provendrán de otras instituciones educativas, garantizando transparencia y profesionalismo en el proceso.

“Participar de las Pruebas Aprender representa un gran desafío, pero nuestro compromiso principal es con la comunidad educativa. Confiamos en nuestros docentes y en la conducción de cada director”, expresó Meza.

Finalmente, resaltó la cercanía de la gestión provincial con las escuelas: “Nosotros no somos funcionarios de oficina. Acompañamos el trabajo cotidiano en cada rincón de la provincia. El ministro está presente, visitando escuelas, escuchando a los docentes y apoyando cada gestión”.