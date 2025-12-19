La actividad se desarrolló el último martes con reparto de pan dulce y budines.

Un grupo de taxistas de Rosario llevó a cabo este martes una intervención navideña solidaria frente al Pami I, combinando el espíritu festivo con la difusión de una importante promoción tarifaria: un 22% de descuento para jubilados que utilizan el servicio de taxi. La actividad, desarrollada en la mañana del martes 16 de diciembre, tuvo como objetivo llegar directamente a los adultos mayores, uno de los grupos que más utiliza este transporte tradicional.

La iniciativa fue organizada por la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC), la Asociación de Titulares de Taxis Unidos de Rosario y la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar). Entre las 9:30 y las 11:00 horas, en Sarmiento al 400, los taxistas repartieron pan dulce y budines a los jubilados que concurrieron al policlínico. Además, hubo una puesta en escena navideña que incluyó un taxi decorado con la figura de Papá Noel y una moto ambientada como un trineo, creando un clima festivo para atraer la atención y generar cercanía.

El objetivo principal, sin embargo, fue informativo. “Hay muchos jubilados que no saben que tienen esta tarifa especial en el taxi. Queremos que el mensaje llegue a todos”, explicaron desde la organización. La promoción, denominada Tarifa 1, entró en vigencia en septiembre, pero aún es poco conocida. Ofrece un descuento del 22% sobre la tarifa general, con una bajada de bandera de $1.652 (en lugar de $2.117) y un valor de $78 por cada ficha de 100 metros o minuto de espera.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Además de los jubilados y pensionados, también pueden aplicarlo personas con discapacidad, estudiantes universitarios y terciarios, y miembros de las fuerzas de seguridad y bomberos, presentando la documentación correspondiente. Una limitación importante es que, por el momento, el descuento solo aplica para viajes tomados en la vía pública, no para aquellos solicitados por teléfono a radiotaxis.

Este punto es crucial para los organizadores, quienes están gestionando ante el Concejo Municipal de Rosario la autorización para que las empresas de radiotaxis puedan ofrecer este mismo descuento en viajes puerta a puerta solicitados por radiollamada. Esto facilitaría enormemente el acceso al beneficio para los adultos mayores, quienes a menudo necesitan ser buscados en sus domicilios.

La respuesta de los adultos mayores

La acción tuvo también un fuerte componente reivindicativo del servicio de taxis. Frente al avance de las aplicaciones de transporte, los taxistas buscaron “mostrar que no todo lo que se dice del taxi es negativo, que no somos caros” y reforzar su vínculo con un sector de la población que, por brecha tecnológica o desconfianza, sigue prefiriendo el servicio tradicional.

La movida contó con el apoyo del Foro de Jubilados y la Federación Regional de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Frapam), y se plantea como el primer paso de una campaña sostenida para ampliar el alcance del beneficio y fortalecer la relación entre el servicio público de taxis y los adultos mayores de Rosario. La jornada dejó en claro el compromiso del sector con la comunidad y su esfuerzo por adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios.