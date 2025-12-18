Bolivia suprime las subvenciones a los carburantes

Una persona carga combustible en un automóvil después de que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunciara que eliminaría los subsidios a los combustibles de larga data en un intento por apuntalar las cuentas públicas, en Santa Cruz, Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el mes pasado, dijo el miércoles que su Gobierno eliminará las antiguas subvenciones a los combustibles en un intento por sanear las cuentas públicas.

"La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono (del Gobierno), significa orden, justicia, redistribución real, clara y transparente", dijo en un discurso a nivel nacional.

Si bien Paz dijo que los detalles de la medida se establecerían en un decreto gubernamental pendiente, parecían aplicarse inmediatamente a los sectores agrícola y empresarial, a los que el presidente dijo previamente que apuntaría primero.

Paz también dijo que abriría la puerta a la importación directa de diésel, ya que la petrolera estatal YPFB ha tenido problemas para garantizar el suministro.

Bolivia congeló los precios de los combustibles en 2006, cuando el litro de diésel costaba 3,72 bolivianos (0,5431 dólares) y la gasolina prémium 3,74 bolivianos. Ahora, el diésel costará 9,80 bolivianos por litro y la gasolina prémium 6,96 bolivianos por litro.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, dijo que los precios se mantendrán fijos durante seis meses, aunque no descartó nuevos ajustes.

Paz ha heredado una economía convulsa y se enfrenta a difíciles negociaciones en el poder legislativo para aprobar las reformas que, según los economistas, son necesarias para estabilizar las finanzas del país.

(1 dólar = 6,8500 bolivianos)

Con información de Reuters