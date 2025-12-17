El museo del Louvre permanece cerrado mientras los trabajadores sopesan prorrogar la huelga

FOTO DE ARCHIVO. Empleados en huelga del museo del Louvre sostienen una pancarta en la que se lee "Louvre en huelga" y banderas de los sindicatos CGT, CFDT Culture y Sud Solidaires en el museo del Louvre, en París, Francia

El Louvre de París, el museo más visitado del mundo, permanecía cerrado a las 0800 GMT del miércoles, mientras su personal seguía debatiendo si prolongar la huelga sobre salarios y condiciones de trabajo iniciada el lunes.

La huelga tiene lugar después de un espectacular robo de joyas en octubre, así como de recientes problemas de infraestructura, incluida una fuga de agua que dañó libros antiguos, que han puesto de manifiesto evidentes lagunas de seguridad y revelado el estado de deterioro del museo.

Los sindicatos afirman que el personal del Louvre está sobrecargado de trabajo y mal gestionado, y reclaman más contrataciones, aumentos salariales y una reorientación del gasto.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, muy criticada desde que en octubre unos ladrones se llevaron joyas de la Corona por valor de 88 millones de euros (103,14 millones de dólares), deberá responder el miércoles por la tarde a las preguntas del Senado francés.

El museo cierra habitualmente los martes.

(1 dólar = 0,8532 euros)

Con información de Reuters