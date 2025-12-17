Caso Loan: impactantes detalles de la desaparición del niño

EN VIVO
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 28 minutos

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Hace 1 hora

Rastrillan lagunas y resurge una primera hipótesis en el caso Loan

La jueza Pozzer Penzo aceptó un nuevo trabajo de investigación y buscarán el cuerpo del pequeño en espejos de agua que ya revisaron y en otros que no fueron puntos de interés anteriormente.

A poco de cumplirse un año y 5 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio y cuando la causa tenía como horizonte el juicio oral y público contra los siete imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, la Justicia dió un sorpresivo giro y ordenó nuevas pericias y búsquedas en lagunas y espejos de agua de la zona cercana al campo de la abuela de pequeño, donde lo vieron por última vez, y también sumaron espejos de agua en un campo de la pareja Pérez - Caillava, imputados por la desaparición del pequeño. 

Hace 2 horas

Quién es Laudelina, "La jefa" del caso Loan: su rol clave en el secuestro

Todo lo que hay que saber con respecto a Laudelina, "La jefa" del caso Loan. Te contamos cómo fue su rol clave en el secuestro del menor.

Quién es Laudelina, "La jefa" del caso Loan: su rol clave en el secuestro, a 1 año de su desaparición.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, Corrientes, la causa judicial avanza, aunque lo esencial aún no se ha resuelto: el niño sigue sin aparecer.

