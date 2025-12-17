Paro de controladores aéreos: qué vuelos se verán afectados en todo el país

Paro de Controladores Aéreos que afecta vuelos en todo el país.

Un paro de controladores aéreos afecta este miércoles el funcionamiento de vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos de todo el país. La medida es en el marco de un conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La primera jornada de protesta se desarrolla hoy entre las 8 y las 11 y alcanza a los despegues con destino nacional. En paralelo, la secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para este miércoles a las 10, con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto.

Desde ATEPSA explicaron que la decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones con EANA y denunciaron el incumplimiento de acuerdos y la falta de diálogo desde 2024. El gremio aclaró que quedarán exceptuadas de las medidas de fuerza todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y aquellos destinados a tareas de búsqueda y salvamento.

El Gobierno de Javier Milei salió a cuestionar las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos. A través de la EANA, que depende de la Secretaría de Transporte, calificó el paro como “ilegítimo” y alertó que, por un posible efecto en cadena, las consecuencias sobre los vuelos podrían superar lo inicialmente previsto.

En ese marco, la empresa expresó “su profundo rechazo ante las inadmisibles medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA)”.

“Las mismas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, cuando los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos”, indicó el comunicado oficial.

El paro podría afectar a pasajeros en las fiestas de fin de año.

Cronograma del paro de los controladores aéreos

Miércoles 17 de diciembre: el paro impactará en los despegues con destino nacional entre las 8 y las 11. En el Aeroparque Jorge Newbery, la afectación se limitará a las dos primeras horas de la protesta.

Jueves 18 de diciembre: los vuelos nacionales no despegarán entre las 16 y las 19. En el caso de Aeroparque, la interrupción concluirá una hora antes que en el resto de los aeropuertos.

Martes 23 de diciembre: se suspenderán las salidas de vuelos nacionales entre las 19 y las 23. Al igual que en jornadas anteriores, en Aeroparque la medida se aplicará únicamente durante las dos primeras horas.

Sábado 27 de diciembre: se realizará una medida de fuerza entre las 14 y las 17 que alcanzará a los vuelos internacionales.

Lunes 29 de diciembre: el paro se extenderá de 8 a 11 y afectará a todos los despegues, tanto de cabotaje como internacionales.