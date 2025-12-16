Quiénes son los argentinos que pueden ganar el premio The Best de la FIFA

Este martes 16 de diciembre en el Fairmont Katara Hall de Doha, Qatar, se llevará a cabo la gala de los premios The Best 2025 que la FIFA otorga cada año. En ella habrá varios argentinos con posibilidades de quedarse con un galardón tal como sucedió durante temporadas anteriores. Emiliano "Dibu" Martínez, arquero campeón de todo con la Selección Argentina, es una de las máximas figuras pero no es el único que participará de este evento del fútbol a nivel mundial.

Por otro lado, también hay jugadores de la "Albiceleste" que no aparecen entre los "mejores futbolistas", pero sí pueden formar parte del once ideal a nivel masculino, como son los casos de Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Lautaro Martínez, además de Mateo Retegui que juega para el seleccionado italiano.

Por otro lado, hay una representante del fútbol femenino nominada para el premio Marta al mejor gol, dos argentinos más para el Puskás (Pedro de la Vega y Santiago Montiel); y Alejo Ciganotto -hincha de Racing que viajó por toda Sudamérica a alentar al equipo- en la terna "mejor afición", en la que ya perdió a manos de la hinchada del Zakho FC de Irak.

Todos los nominados en los premios The Best 2025 de la FIFA

Mejores jugadores

Masculino:

Ousmane Dembélé - Paris Saint Germain.

Achraf Hakimi - Paris Saint Germain.

Harry Kane - Bayern Munich.

Kylian Mbappé - Real Madrid.

Nuno Mendes - Paris Saint Germain.

Cole Palmer - Chelsea.

Pedri - Barcelona.

Raphinha - Barcelona.

Mohamed Salah - Liverpool.

Vitinha - Paris Saint Germain.

Lamine Yamal - Barcelona.

Femenino:

Sandy Baltimore - Chelsea.

Nathalie Björn - Chelsea.

Aitana Bonmatí - Barcelona.

Lucy Bronze - Chelsea.

Mariona Caldentey - Arsenal.

Temwa Chawinga - Olympique de Lyon.

Kadidiatou Diani - Olympique de Lyon.

Melchie Dumornay - Olympique de Lyon.

Patri Guijarro - Barcelona.

Lindsey Heaps - Olympique de Lyon.

Lauren James - Chelsea.

Chloe Kelly - Arsenal.

Ewa Pajor - Barcelona.

Clàudia Pina - Barcelona.

Alexia Putellas - Barcelona.

Alessia Russo - Arsenal.

Leah Williamson - Arsenal.

Premio Puskas al mejor gol

Alerrandro; Alessandro Deiola; Pedro de la Vega; Santiago Montiel; Amr Nasser; Carlos Orrantía; Lucas Ribeiro; Declan Rice; Rizky Ridho; Kévin Rodrigues; Lamine Yamal.

Premio Marta al mejor gol

Jordyn Bugg; Mariona Caldentey; Ashley Cheatley; Kyra Cooney-Cross; Jon Ryong-jong; Marta; Vivianne Miedema; Kishi Núñez; Lizbeth Ovalle; Ally Sentnor; Khadija Shaw.

Premio mejor arquero

Femenino: Ann-Katrin Berger; Cata Coll; Christiane Endler; Hannah Hampton; Anna Moorhouse; Chiamaka Nnadozie; Phallon Tullis-Joyce.

Masculino: Alisson Becker; Thibaut Courtois; Gianluigi Donnarumma; Emiliano Martínez; Manuel Neuer; David Raya; Yann Sommer; Wojciech Szczęsny.

Emiliano "Dibu" Martínez puede ganar el premio The Best como el mejor arquero del mundo

Premio The Best al mejor técnico en el fútbol masculino

Javier Aguirre - México.

Mikel Arteta - Arsenal.

Luis Enrique - Paris Saint Germain.

Hansi Flick - Barcelona.

Enzo Maresca - Chelsea.

Roberto Martínez - Portugal.

Arne Slot - Liverpool.

Premio The Best al mejor técnico en el fútbol femenino

Sonia Bompastor - Chelsea.

Jonatan Giráldez - Washington Spirit - Olympique de Lyon.

Seb Hines - Orlando Pride.

Renée Slegers - Arsenal.

Sarina Wiegman - Inglaterra.

Premio a la afición de la FIFA