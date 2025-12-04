El histórico de la Premier League que podría comprar al Dibu Martínez

El Dibu nuevamente cuenta con chances de cambiar de equipo en el próximo mercado

En la última ventana de transferencias de Europa, Emiliano Martínez fue blanco de varios comentarios que lo colocaban por fuera del plantel profesional del Aston Villa pensando en la temporada 25/26. Sin embargo, no hubo un club que estuviera dispuesto a comprar su ficha y esto provocó que no se de el tan ansiado traspaso que está esperando. Pareciera que el paso de los meses puede que le entregue una noticia que el arquero argentino es muy probable que reciba con los brazos abiertos.

Uno de los grandes interesados había sido el Manchester United que coqueteó con la posibilidad de quedarse con el arquero durante varias semanas, pero finalmente fueron por una alternativa que sorprendió hasta los propios hinchas. Esto es producto de que se quedaron con Senne Lammens, que se desempeñaba en el Royal Antwerp de Bélgica. Uno de los motivos de esta elección fue la cantidad de dinero a colocar para obtener la ficha.

El Dibu Martínez estuvo ausente por lesión en el último partido del Aston Villa

Sin embargo, hay chances de que el "Dibu" Martínez vuelva a protagonizar una novela del mercado de pases en el fútbol inglés, debido a que el medio Mail Sport desarrolló un informe en donde detalla que el Tottenham se encuentra en la búsqueda de un arquero. Hay varios candidatos pero el principal sería el que se desempeña como titular en la Selección Argentina. "Fichar a un portero de clase mundial", expresa el análisis.

El motivo es bastante claro cuando se llevan a cabo este tipo de transferencias. “Guglielmo Vicario ha tenido algunos momentos brillantes esta temporada, pero no domina su área y a menudo es blanco de penaltis en las jugadas a balón parado”, señala el medio británico. Aunque hay un detalle que se desprende y es que todavía no hay un registro formal de un llamado al Aston Villa para conocer el costo de la operación.

Se estima que la ficha de Emiliano Martínez dispone de un valor que no todos los clubes de Europa se encuentran dispuestos a pagar, y que prefieren destinar a otro tipo de refuerzo. En su momento, el Manchester United tenía que estar en condiciones de afrontar un pago de 40 millones de libras, que aproximadamente arrojan un saldo de 54 millones de dólares. Además, en estas operaciones se deben considerar los impuestos y el contrato que los jugadores solicitan por temporada.

El Dibu encendió alarmas en la Selección Argentina

En la tarde del miércoles 3 de diciembre, Aston Villa visitó al Brighton y le ganó por 4-3 pero lo particular es que la formación no contó con la presencia del "Dibu" Martínez dentro del arco. Algo que generó cierta preocupación, porque formó parte de los ejercicios precompetitivos que el plantel había realizando en el campo de juego. De hecho, su club lo había anunciado como un integrante de la formación titular.

"Marco Bizot será titular en la portería del Aston Villa en sustitución de Emi Martínez", expresó el conjunto inglés en sus redes sociales. Lo que se desprende a partir de la información que Sky Sports brinda es que el arquero sufrió una lesión en la entrada en calor. Se estima que con el paso de las horas, se difundirá un parte médico que permitirá conocer el motivo de esta decisión de ser quitado de la formación.