Bullrich criticaba en 2012 lo que ahora quiere: una bicameral para el Código Penal

Tras los dichos de la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich de querer crear una comisión bicameral para redactar el nuevo Código Penal, la Coalición Cívica (CC) advirtió que esa posibilidad “violaría el debido proceso de formación y sanción de las leyes”. También le recordaron a la exministra que fue ella quien se había opuesto a una iniciativa similar durante el gobierno de Cristina Kirchner.

"Nos dirigimos a Uds. a los efectos de advertir sobre la improcedencia constitucional de impulsar dicho procedimiento, en tanto violaría, el debido proceso de formación y sanción de las leyes prescripto por los artículos 75 inc 12, y 77 a 84 de la Constitución Nacional, y la naturaleza jurídica de las comisiones bicamerales según la tradición y el derecho parlamentario argentino", señala el texto firmada por los diputados de la CC Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Los legisladores indicaron que el Código Penal "es el texto de mayor densidad institucional del orden jurídico argentino" y alertaron que una comisión bicameral "reduce la calidad del debate, limita el disenso y compromete la transparencia del proceso legislativo" en una materia que no admite “mecanismos abreviados ni extraordinarios”.

En ese sentido, afirmaron que "las comisiones bicamerales carecen de facultad constitucional para sancionar y/o reformar leyes" y que el tratamiento debe realizarse según el "proceso bicameral regular", con estudio y despacho en las comisiones permanentes de cada Cámara y con "intervención diferenciada y deliberación pública" tanto de la Cámara de origen como de la revisora.

La carta fue enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni.

Bullrich se quejaba de lo que ahora propone

Por otro lado, los legisladores recordaron que durante el trámite de reforma de los Códigos Civil y Comercial impulsado en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner, la CC había realizado un planteo similar y la propia Bullrich lo acompañó.

Los diputados citaron en su texto las palabras que la senadora libertaria pronunció en la sesión del 4 de julio de aquel año. "El dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes. Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado", decía Bullrich, que ahora plantea lo mismo que criticaba.

Ferraro y Frade sostuvieron que avanzar con este mecanismo ahora “significaría un retroceso institucional” y que un código aprobado “bajo un procedimiento irregular dañaría su legitimidad democrática y su solidez jurídica”.

Además, pidieron que las autoridades parlamentarias se abstengan de impulsar la comisión y que el tratamiento del proyecto del Código Penal se realice “conforme al procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto por la Constitución Nacional”, con las garantías de que se lleve adelante con “la deliberación plena y pluralista que el proyecto amerita”.