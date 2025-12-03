Por qué Franco Mastantuono vuelve en Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Franco Mastantuono, de vuelta en Real Madrid de España.

Franco Mastantuono vuelve en Real Madrid vs. Athletic Bilbao, de cara a la fecha 15 de LaLiga en España. El mediapunta de 18 años, de la Selección Argentina, se recuperó de la pubalgia que lo aquejó durante el último mes y reapareció entre los convocados del entrenador Xabi Alonso para visitar al conjunto vasco en el estadio del Nuevo San Mamés. Por ahora, el elenco de la capital nacional está segundo en la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder Barcelona, con un cotejo menos disputado.

El talentoso zurdo juvenil, surgido en River Plate, formó parte de la nómina de los concentrados del "Merengue" entre los delanteros. Allí, además, aparecen cracks como Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Rodrygo. Y completan la ofensiva de la "Casa Blanca" otros futbolistas como Endrick, Gonzalo García y Brahim Díaz. Todo indica que "Mastan" irá al banco de los suplentes y, de acuerdo a cómo se dé el encuentro, podría tener unos minutos en la cancha en el segundo tiempo. La intención es ir llevándolo de a poco, tras la lesión, para que no recaiga en la previa a la seguidilla de encuentros que se le vienen entre todas las competencias.

Mastantuono vuelve: la lista de concentrados de Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Arqueros : Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González. Defensores : Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Antonio Rüdiger.

: Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Antonio Rüdiger. Mediocampistas : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos.

: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos. Delanteros: Vinicius Jr., Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

Las posibles formaciones de Athletic Bilbao y Real Madrid

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Ander Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Alex Berenguer, Selton Sanchez, Nico Williams; y Unai Gomez. DT: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinicius Junior. DT: Xabi Alonso.

Athletic Bilbao vs. Real Madrid: hora, TV en vivo y streaming online en Argentina

El partido por la jornada 15 de LaLiga se jugará este miércoles 3 de diciembre de 2025, a partir de las 15 horas (hora argentina) en el estadio Nuevo San Mamés de Bilbao. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN en la televisión para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.