LSEG integrará datos financieros en ChatGPT para impulsar la IA

FOTO DE ARCHIVO. Señalización en el exterior de la sede de LSEG (London Stock Exchange Group) en Paternoster Square, Londres, Reino Unido

LSEG integrará sus datos y análisis financieros en ChatGPT y pondrá la herramienta empresarial de OpenAI a disposición de sus trabajadores, anunció el miércoles, profundizando así en su esfuerzo por integrar la inteligencia artificial en los mercados financieros.

El proveedor de datos y análisis concederá a los usuarios de ChatGPT con credenciales de LSEG acceso a datos de mercado y contenido de noticias de productos como Workspace y Financial Analytics dentro de la aplicación ChatGPT, comenzando con un despliegue gradual a partir de la semana del 8 de diciembre.

La asociación amplía la estrategia de LSEG de distribuir más ampliamente sus datos bajo licencia a través de plataformas de IA, en un momento en que las empresas de servicios financieros se apresuran a adoptar herramientas de IA generativa que puedan analizar rápidamente grandes cantidades de información de mercado y proporcionar una visión más rápida a operadores y analistas.

LSEG dijo que su contenido listo para la IA será accesible a través de un conector de Protocolo de Contexto Modelo, que sirve como adaptador universal para modelos de IA para la comunicación sin fisuras con diversas herramientas y datos.

Reuters proporciona noticias a la aplicación Workspace, de LSEG.

Con información de Reuters