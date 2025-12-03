Los 8 refuerzos que Marcelo Gallardo quiere en River: avanzan por 6 y gustan otros 2

Ahora son 8: los refuerzos que Gallardo quiere si o si en River

River Plate sueña con recuperar en 2026 la floja temporada de este año en la que no sólo no ganó títulos, sino también en la que perdió varios duelos importantes. Una de las últimas novedades fue la salida de varios referentes como los Héroes de Madrid y Miguel Borja, por lo que ahora Marcelo Gallardo apunta a algunos refuerzos. Precisamente son ocho los que busca el "Muñeco" y hay algunas "joyas" con las que sueña para el mercado de pases venidero.

Está claro que no será nada fácil concretar sus respectivos arribos, pero el DT no pierde la ilusión de volver a armar un equipo competitivo para ir por todos los torneos posibles. Las eliminaciones de la Copa Argentina y la Libertadores, la derrota con Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional y lo sucedido tanto en el Apertura como el Clausura son muestras de que en Núñez debe haber un cambio. Por eso, de la mano de Stéfano Di Carlo y la nueva dirigencia ya hay nombres rondando el Monumental y avanzarán a fondo por ellos.

Los 8 jugadores que Gallardo quiere si o si en River para el mercado de pases

Los 6 por los que ya iniciaron las gestiones:

Fausto Vera

Ante la salida de Enzo Pérez, el DT busca a un volante central y el jugador del Atlético Mineiro encaja en el plan que quiere Gallardo. Tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero podría irse por una oferta superior a 4 millones de dólares.

Luciano Gondou

El exhombre de Argentinos Juniors que se desempeña en Zenit de Rusia tiene vínculo con dicha institución hasta mediados del 2028, pero es uno de los deseos del "Muñeco" desde hace tiempo. Desde hace semanas, en el "Millonario" planean la contratación del delantero y más aún con la desvinculación de Borja.

Gianluca Prestianni

Una pieza clave para que el exjugador de Vélez Sársfield es su representante, Gastón "Gata" Fernández. El exhombre del "Millonario" ofreció al crack de la Selección Argentina Sub 20 y el Benfica de Portugal al club de Núñez más allá de que otros equipos de Europa lo quieren y comenzaron con las negociaciones para su arribo más allá de que tiene vínculo con el conjunto luso hasta junio del 2029.

Santiago Ascacibar

El mediocampista de Estudiantes de La Plata es uno de los que busca el técnico más aún sabiendo que uno de los puestos a reforzar es justamente el que ocupa. Según trascendió, el "Millonario" abrió tratativas por él y es "viable" que suceda, aunque no trascendieron públicamente los montos todavía.

Santiago Ascacibar, uno de los apuntados por Marcelo Gallardo para ser refuerzo de River

Julio Soler

River ya comenzó las gestiones con el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra por el joven con pasado en Lanús. La idea de la dirigencia es sumarlo a préstamo sin opción de compra, aunque también dependerá de lo que pretenda el club inglés que lo compró por 8 millones de euros y con el que tiene contrato hasta junio del 2029.

Kevin Amaro

Se trata de un defensor uruguayo que sonó tras la lesión de Fabricio Bustos y que no apareció anteriormente en el radar del club. A su vez, sería una apuesta de cara a la temporada 2026. El vínculo con Liverpool en su país es hasta octubre del 2028 y un valor de mercado que ronda en poco más de los 2 millones de euros.

Los 2 que gustan, pero aún no hay conversaciones:

Franco Ibarra

El futbolista de Rosario Central es otro de los que Gallardo quiere hace tiempo en River y hay serias chances de que su pase desde el "Canalla" llegue a buen puerto. El compañero de Ángel Di María que tiene contrato hasta diciembre del 2027 tampoco vería con malos ojos su llegada al "Millonario"

Julián Millán

El defensor colombiano de Nacional de Montevideo es otro de los deseos del "Muñeco" para el mercado de pases venidero. La posible salida de Paulo Díaz sumado a que Sebastián Boselli tampoco tendría rodaje además de que Germán Pezzella se recupera de una lesión, el zaguero podría ocupar su lugar entre los centrales. Antes de ello, el "Millonario" debería abonar una suma cercana a los 2 millones de dólares si quiere contratarlo.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El "Millonario" depende solamente del rival de toda la vida para clasificar al torneo internacional del año próximo. Con las eliminaciones de Rosario Central y Argentinos Juniors -que estaban por encima en la tabla anual-, los de Núñez tendrán que esperar que el "Xeneize" gane el Clausura para que se habilite un cupo. En caso de que esto suceda, clasificarán directamente a la segunda fase, dos instancias antes de la de los grupos.