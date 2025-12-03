La escapada de fin de semana al oasis enterriano de las termas y la pesca deportiva

Conocida por los lugareños como “Ciudad de amigos”, Chajarí se emplaza sobre el corredor del río Uruguay, permitiéndole erigirse como un verdadero destino turístico a nivel regional.

Si de lugares paradisíacos capaces de combinar una nutrida oferta de atractivos turísticos de Entre Ríos se habla, Chajarí gana una posición de líder casi indiscutible.

Es que el oasis perteneciente al distrito Mandisoví del departamento Federación y ubicado a poco más de cinco horas de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con opciones varias para quienes lo elijan en una clásica escapada de fin de semana.

¿Qué hacer en Chajarí?

Conocida por los lugareños como “Ciudad de amigos”, Chajarí se emplaza sobre el corredor del río Uruguay, permitiéndole erigirse como un verdadero destino turístico a nivel regional.

Con su parque de aguas termales, ubicado sobre el kilómetro 329 de la Autovía Nacional “José Gervasio Artigas” y la avenida “Padre Miguel Gallay”, el enclave finalizado en 2001, le permitió a la localidad integrar desde entonces la exclusiva ruta de termas juntos con Federación, Concordia, Colón y Villa Elisa.

Chajarí también es hacedora del balneario apostado sobre el Lago Salto Grande, que se expande en 17 frondosas hectáreas en las que el turista encuentra la satisfacción estival para hacer deportes náuticos, recreación, placeres y sosiego. Para los aficionados a la pesca, esta joya cuenta con un sinnúmero de puntos dónde podrán desplegar sus estrategias y obtener piezas de variadas especies y tamaños.

Dorados, bogas, patíes, tarariras, bagres, rayas y anguilas, protagonizarán sin dudas la jornada de quien se lance a la captura acuática.

¿Cómo llegar a Chajarí?

Para llegar a Chajarí desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es tomar la autopista hacia Zárate y continuar por la ruta nacional 14 rumbo al norte entrerriano. El viaje dura alrededor de cinco horas en automóvil, según el tránsito.