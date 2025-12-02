Alerta por coqueluche: siguen aumentando los casos y hay más de 5 mil sospechosos

En medio de una nueva ola de discursos antivacunas, en el Boletín Epidemiológico Nacional alertaron por el volumen de casos de Coqueluche en nuestro país. Ya son 7 los niños fallecidos este año y hay un total de 5.110 posibles diagnósticos.

La enfermedad coqueluche, también conocida como tos convulsa, tuvo apariciones en 20 jurisdicciones argentinas, "pero con predominancia en las regiones del Centro, a expensas de la Provincia de Buenos Aires principalmente, y al Sur, relacionados con el brote de Tierra del Fuego", detalla el Boletín.

Alerta por casos de coqueluche

"En lo que va de 2025 se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos", explica el documento emitido por el Ministerio de Salud.

"Con relación a los fallecimientos, entre las SE (semanas) 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella Pertussis: 4 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y 2 en el grupo de 12 a 23 meses. Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,2%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna", continúa.

Además indica que "teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, estos datos reflejan la necesidad de mejorar las coberturas y reducir desigualdades entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles".

"En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras", sintetiza el Boletín.

Qué es el coqueluche y cómo se trata

La enfermedad coqueluche se conoce también como tos ferina o tos convulsiva. Es una infección respiratoria muy contagiosa causada por la bacteria Bordetellapertussis. Los principales síntomas son los ataques de tos severos y repetitivos, que pueden provocar vómitos y dificultad para respirar.

Es una enfermedad peligrosa especialmente para los bebés y su principal forma de prevención es la vacunación. Para ayudar a reducir la propagación se pueden tomar medidas mas estrictas de higiene, como el lavado de manos y cubrirse al toser.