El desmebarco de Karina Milei en Mar del Plata expuso nuevas y viejas internas en LLA

El acto de fin de año de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires se transformó en el escenario de varias internas que mantiene el oficialismo y que habían quedado en un segundo plano tras la victoria electoral. La llegada de Karina Milei a Mar del Plata movió el avispero entre concejales, legisladores y dirigentes bonaerenses que pujan por un lugar en el futuro libertario.

El organizador Sebastián Pareja mostró músculo al congregar a más de 700 referentes oficiales con anclaje en PBA en el Hotel Provincial. Allí el diputado nacional y presidente del partido local marcó el.disgusto creciente con el ministro del interior Diego Santilli. Al día siguiente de ganar la elección, El Colo se auto candidateó a gobernador para 2027.

“Falta mucho la verdad. Es una decisión de Milei. Hay que tener un grado de humildad importante porque si no equivocamos el camino. Empezamos a correr una carrera de tipo personal ”, reclamó Pareja en alusión al ministro del interior quien siempre tuvo interés en la gobernación bonaerense y utilizará la carrera a federal como plataforma.

“Los candidatos los define Javier Milei, eso es real”, coincidieron en las oficinas del exPRO. En medio de las negociaciones con los gobernadores, Santilli intentará bajarle el tono a la discusión por la Provincia y llevarle resultados al Presidente. “Tenemos cero animosidad”, reiteran.

El domingo no hubo presencia del gabinete nacional sin embargo, las ausencias más resonantes fueron las de los referentes bonaerenses del caputismo. El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, no fueron de la partida. Fue la expresión de la cúspide de la interna que sigue enfrentando a Santiago Caputo con Karina Milei.

El resultado de la elección legislativa empoderó a Pareja y la influencia total que ostenta en la bancada libertaria en la Legislatura. Esa posición pone a Romo en la cuerda floja de su continuidad como jefe de bloque. En caso de que continúe como parte de un acuerdo con la hermanisima, en el parejismo creen que será sólo en lo formal. El armador conducirá a la mayoría de los legisladores igualmente.

Como acto de cierre de año, logró congregar a Karina Milei pero también a Martin y Lule Menem. Es el sector que estuvo más cuestionado durante la campaña hasta que los resultados de las urnas fueron favorables. “Sigamos trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita”,. imploró Karina y alentó por la reelección de Milei.