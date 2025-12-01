Ganó un Gran Hermano, se fue a Suiza a limpiar establos y creó una app que soluciona un problema de miles de argentinos

Ganó GH, desapareció de la TV y creó una app que soluciona problemas.

Rodrigo Fernández Rumi fue el ganador más joven de Gran Hermano en la edición 2012 y tras su paso por algunas ficciones de Disney, se alejó de la televisión. A más de una década de su triunfo en el reality, Rumi anunció el lanzamiento de una aplicación que le soluciona la vida a miles de jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

Tras participar en Gran Hermano, Rodrigo Fernández Rumi vivió en Suiza limpiando establos y en Los Ángeles trabajando como mesero para pagarse sus clases de actuación. Como actor fue parte de Disney Latinoamérica, participando en ficciones como Disney BIA y L-Pop. Pero su giro más inesperado lo daría más allá de la televisión.

En las últimas horas lanzó MyAnnita.com, una plataforma que es la primera agencia de influencers virtual y automatizada de Argentina y está creada para solucionar un problema común: la falta de seguridad y transparencia en los acuerdos entre creadores de contenido y marcas.

Cómo funciona la app del ganador de Gran Hermano

Según un comunicado de prensa, la idea de MyAnnita surgió durante la pandemia cuando Rodrigo gestionaba campañas y notó la informalidad del sector. Su objetivo fue diseñar un sistema claro, seguro y sin acuerdos improvisados.

En la práctica, MyAnnita permite que cualquier marca o persona contrate influencers de forma directa y en segundos:

publican su necesidad, eligen al creador, y pagan primero. El dinero queda protegido hasta que el influencer entregue el contenido y el trabajo sea aprobado. Para los influencers: solo reciben propuestas si el pago está asegurado. Tienen claridad total en fechas y reglas, y cobran sin riesgo si cumplen con lo solicitado.

El lanzamiento ha tenido una tracción inmediata: en las primeras dos semanas, más de 600 influencers y microinfluencers ya conectaron sus perfiles (Instagram o TikTok) a la plataforma.