Llega Gran Hermano "Generación Dorada" a Telefé: de qué se va a tratar el nuevo formato del reality de Telefe

Gran Hermano vuelve a la pantalla de Telefe en febrero de 2025, pero con un pequeño cambio en su formato: podrán participar desde personas desconocidas hasta famosos. El reality volverá a ser conducido por Santiago del Moro y ya está abierto el periodo de castings.

Llega Gran Hermano Generación Dorada: cómo funcionará el reality

Hace días Santiago del Moro confirmó que cerró contrato con Telefe para conducir Gran Hermano Generación Dorada y explicó que en este nuevo formato estarán encerrados influencer y personas desconocidas en la casa más famosa del país. "Todos tendrán lugar en esta nueva edición. Es mucho más que una edición all stars", remarcó.

El nuevo formato permetirá que famosos, ex participantes y personas desconocidas convivan

"Además, Gran Hermano podrá emitir boletos dorados para invitar a su casa a quien considere. Es decir que, además de la gente que se inscribe, GH también podrá convocar a su criterio a jugadores", amplió el conductor.

Entre los primeros famosos que resuena está Laura Bozzo, reconocida a nivel internacional por conducir diversos programas mexicanos como Laura en América o Laura Sin Censura, donde se hizo popular su icónica frase "¡Que pase el desgraciado!”.

Además, también se rumorea que podría participar la actriz Andrea del Boca, que fue recientemente absuelta por el caso de Mamá Corazón y podría abrir una nueva etapa laboral. "Todavía no hay nadie convocado, hay muchos nombres dando vueltas, pero nadie fijo. Yo tengo un par que me encantaría, pero hay que ver quién tiene ganas, porque es un formato donde te metés a vivir, básicamente”, remarcó Del Moro.

La actriz Andrea del Boca resuena entre los nombres de posibles participantes

¿Cómo se puede participar de Gran Hermano 2026?

Telefe abrió las inscripciones para los que deseen participar de este nuevo formato del reality. El único requisito es ser mayor de 18 años. Para anotarse las personas deben ingresar a la página oficial del programa, completar el formulario y subir el video de presentación.

En la grabación, que no puede durar más de dos minutos, los aspirantes deben: