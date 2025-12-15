Efemérides del 15 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 15 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Walt Disney, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) hasta la celebración del Día del Camionero.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1832 - Nacimiento de Alexandre Eiffel

En la ciudad de Dijon, Borgoña, Francia, nació el ingeniero civil francés, diseñador de la torre Eiffel, que construyó para la Exposición Universal de París de 1889 y se convirtió en símbolo de la capital francesa. También diseñó varios puentes de la red ferroviaria francesa, entre otras grandes obras.

1947 - Nacimiento de Patricio Contreras

El actor de cine, teatro y televisión chileno nació en Santiago de Chile. Fue ganador de tres premios Cóndor de Plata, uno de ellos como mejor actor de reparto en la película La historia oficial (1985), ganadora de un Óscar al mejor filme de habla no inglesa.

1961 - Adolf Eichmann

Un tribunal israelí condenó en Jerusalén al exjerarca nazi a morir en la horca al hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la prisión israelí de Ramla.

1966 - Fallecimiento de Walt Disney

A los 65 años murió en la ciudad de Burbank, en California, el dibujante, guionista y empresario estadounidense, pionero en la industria de la animación y ganador de 22 Premios Óscar.

1969 - John Lennon

En el Lyceum Theatre de Londres, el exbeatle ofreció el que sería su último concierto en el Reino Unido. Lo hizo en el recital Paz para la Navidad, organizado por la UNICEF, en el que fue acompañado por el también exbeatle George Harrison, por Erik Clapton y Billy Preston, entre otros artistas.

1983 - Raúl Alfonsín

El presidente creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para que investigue y denuncie violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.

1991 - Luciano Pavarotti

El tenor italiano ofreció un concierto en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante unos 200.000 espectadores. Un día antes, la banda de rock Soda Stereo había marcado un récord al reunir a 250.000 fans en un recital en la emblemática avenida porteña.

1993 - Ariel Ortega

El delantero debutó en la Selección argentina, en partido amistoso con victoria por 2-1 ante Alemania que se jugó en un estadio de la ciudad estadounidense de Miami. Con la camiseta albiceleste, el “Burrito” Ortega disputó los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

1995 - La creación del euro

Los países de la UE acordaron en Madrid la creación de una moneda única, el euro, que se puso en circulación en enero de 2002. El euro rige en la actualidad en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

2025 - Día del Camionero

Esta efeméride es conmemorada por la fecha de 1967 en la que firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato de choferes de camiones.