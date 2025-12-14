Hamás dice que muerte de un alto comandante por parte de Israel amenaza el alto el fuego

Funeral del alto comandante de Hamás, Raed Saed, y sus colaboradores, en la ciudad de Gaza.

El asesinato por parte de Israel de un alto mando de Hamás amenaza la viabilidad del alto el fuego en Gaza, dijo el domingo el principal negociador del grupo miliciano, que pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que exija a Israel el cumplimiento de los términos de la tregua.

Miles de simpatizantes de Hamás se congregaron en el centro de la ciudad de Gaza en el funeral del comandante Raed Saed y sus tres colaboradores, asesinados junto a él el sábado.

Los dolientes corearon "Los mártires son queridos por Dios" y portaron los cuerpos en ataúdes cubiertos con banderas verdes de Hamás, en una de las mayores muestras de presencia del grupo desde que en octubre entró en vigor en Gaza un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

En un discurso televisado, Jalil al-Haya, que vive en el exilio, confirmó el asesinato de Saed, el de mayor repercusión de un alto cargo de Hamás desde la tregua.

"Las continuas violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego y los últimos asesinatos dirigidos contra Saed y otras personas amenazan la viabilidad del acuerdo", dijo al-Haya.

"Pedimos a los mediadores, y especialmente al principal garante, la Administración estadounidense y el presidente Donald Trump, que trabajen para obligar a Israel a respetar el alto el fuego y comprometerse con él".

Fuentes de Hamás han descrito a Saed como el segundo al mando del brazo armado del grupo, después de Izzeldeen Al-Hadad. Israel dice que Saed fue uno de los arquitectos clave del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenó la guerra.

Hamás no ha identificado a un jefe general desde que Israel mató al jefe del grupo, Yehya Al-Sinwar, en 2024. En su lugar, el grupo ha estado dirigido desde entonces por un consejo de alta dirección de cinco miembros, del que forma parte al-Haya.

Desde el alto el fuego, las fuerzas israelíes siguen controlando la despoblada mitad oriental de Gaza, mientras que el grupo miliciano ha reafirmado su control sobre la mitad occidental, donde casi todos los más de 2 millones de habitantes del enclave viven en las ruinas.

Las partes enfrentadas aún no se han puesto de acuerdo sobre los pasos a seguir. Israel exige el desarme de Hamás y que se le prohíba cualquier Gobierno futuro de Gaza. Hamás afirma que no abandonará las armas y quiere que las fuerzas israelíes se retiren completamente.

El acuerdo prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización autorizada por la ONU para ayudar a mantener la paz. Al-Haya dijo que su papel debería limitarse a separar a los bandos en la frontera de Gaza, fuera del territorio.

El Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas militares estadounidenses en Oriente Medio, celebrará una conferencia en Doha el 16 de diciembre con países asociados para planificar la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza, informaron funcionarios estadounidenses a Reuters.

En el centro de la Franja de Gaza, hombres armados mataron a tiros a Ahmed Zamzam, alto cargo de un servicio de seguridad interna dirigido por Hamás y encargado de combatir la colaboración con Israel. El Ministerio del Interior de Gaza describió a los atacantes como "colaboradores que actúan siguiendo órdenes israelíes" y dijo que se había detenido a un sospechoso.

Reuters no pudo autentificar de forma independiente el informe. El ejército israelí no hizo comentarios.

Con información de Reuters