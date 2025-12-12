Efemérides del 12 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 12 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Frank Sinatra, la consagración de Nicolino Locche como campeón del mundo hasta el Día Nacional de la Maquinaria Agrícola.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1913 - La Gioconda

En la ciudad italiana de Florencia fue encontrada La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, la pintura sobre tabla de Leonardo da Vinci que había sido robada del Museo del Louvre de París en 1911. La obra fue recuperada cuando el ladrón, Vincenzo Peruggia, fue detenido al ir a venderla a un anticuario que avisó a la policía.

1915 - Nacimiento de Frank Sinatra

Nació en la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos.

1968 - Nicolino Locche

El boxeador argentino se consagró campeón del mundo de peso superligero al vencer al japonés Takeshi Fuji en Tokio. Apodado El intocable, Locche fue incorporado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2003.

1979 - Terremoto en Colombia

Murieron 454 personas y más de 1.000 fueron heridas a causa de un terremoto que alcanzó la costa de Colombia sobre el océano Pacífico, el epicentro del segundo sismo más fuerte en territorio colombiano en el siglo XX. Provocó un tsunami con olas de cinco metros que destruyeron miles de casas y edificios.

1980 - Manuscrito Da Vinci

El magnate petrolero estadounidense Armand Hammer pagó 5,6 millones de dólares en una subasta en Londres para quedarse con el cuaderno manuscrito de 72 páginas del artista italiano Leonardo da Vinci. La obra había estado 263 años en manos de los herederos de Thomas Cook, primer conde de Leicester.

1998 - Fallecimiento de Marco Denevi

A los 78 años murió en Buenos Aires el escritor y dramaturgo, autor de las novelas Ceremonia secreta y Rosaura a las 10, traducidas a varios idiomas y llevadas al cine y la televisión. Ganó un Premio Konex en 1994 y fue miembro de la Academia Argentina de Letras.

2000 - Fallecimiento de Libertad Lamarque

Murió en la Ciudad de México, a los 92 años, la actriz y cantante, considerada la reina del tango, una de las artistas argentinas de mayor trascendencia internacional. En 1933 actuó en ¡Tango!, la primera película sonora argentina, junto a Tita Merello.

2011 - Fallecimiento de Alberto de Mendoza

A los 88 años murió en Madrid el actor argentino Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza, quien filmó más de un centenar de películas. Ganó dos premios Cóndor de Plata, un Konex, un ACE y un Martín Fierro.

2015 - Acuerdo de París

En la capital de Francia firmaron el Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

2025 - Día Internacional de la Neutralidad

Esta fecha fue instituida en 2017 por las Naciones Unidas (ONU) a propuesta de Turkmenistán, reconocido como país permanentemente neutral desde 1995.

2025 - Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud

La efeméride fue declarada en 2012 por las Naciones Unidas para instar a los países a “acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal” para que “todas las personas” puedan acceder a servicios de salud de calidad y asequibles.

2025 - Día de la Maquinaria Agrícola

Es conmemorada por el decreto firmado 1951 por el presidente y general Juan Domingo Perón para declarar “de interés nacional” a esa industria.