EEUU sopesa sancionar a la URNWA por terrorismo

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la bandera de EEUU

Responsables del Gobierno de Donald Trump han mantenido conversaciones avanzadas sobre la imposición de sanciones relacionadas con el terrorismo a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto, lo que provocó serias preocupaciones legales y humanitarias dentro del Departamento de Estado estadounidense.

La agencia de Naciones Unidas opera en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, proporcionando ayuda, escolarización, asistencia sanitaria, servicios sociales y refugio a millones de palestinos.

Altos cargos de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU han descrito a la UNRWA como la columna vertebral de la respuesta de ayuda en Gaza, donde la guerra de dos años entre Israel y el grupo militante palestino Hamás desató una catástrofe humanitaria.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos ha acusado a la agencia de tener vínculos con Hamás, acusaciones que la UNRWA ha refutado enérgicamente.

Washington fue durante mucho tiempo el mayor donante de la UNRWA, pero interrumpió la financiación en enero de 2024 después de que Israel acusara a una decena de miembros del personal de la UNRWA de participar en el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, acusó entonces a la agencia en octubre de este año de convertirse en "una filial de Hamás", grupo al que Estados Unidos designó organización terrorista en 1997.

No estaba claro de inmediato si las actuales conversaciones de Estados Unidos se centraban en sancionar a toda la agencia o solo a dirigentes específicos de la UNRWA o a partes de su funcionamiento, y los responsables estadounidenses no parecen haber decidido el tipo preciso de sanciones que aplicarían contra ella.

Entre las posibilidades que los responsables del Departamento de Estado han discutido se incluye la declaración de la UNRWA como una "organización terrorista extranjera", dijeron las fuentes, aunque no está claro si esa opción —que aislaría gravemente a la UNRWA financieramente— sigue siendo una consideración seria.

Cualquier medida general contra toda la organización podría desorganizar los esfuerzos de ayuda a los refugiados y paralizar a la UNRWA, que ya se enfrenta a una crisis de financiación.

"SIN PRECEDENTES E INJUSTIFICADA"

Sancionar a la UNRWA por motivos relacionados con el terrorismo sería llamativo e inusual, ya que Estados Unidos es miembro y país anfitrión de Naciones Unidas, que creó el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente en 1949.

William Deere, director de la oficina de la UNRWA en Washington, dijo que la agencia estaría "decepcionada" si fuera verdad que los altos cargos de EEUU estuvieran discutiendo darle la designación de organización terrorista extranjera. Dijo que tal medida sería "tanto sin precedentes como injustificada".

"Desde enero de 2024, cuatro entidades independientes han investigado la neutralidad de la UNRWA, incluido el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Aunque ocurrieron en diferentes momentos y desde diferentes perspectivas, todos han llegado a la misma conclusión: UNRWA es un actor humanitario indispensable y neutral", dijo Deere.

En respuesta a una petición de comentarios, un responsable del Departamento de Estado calificó a UNRWA de "organización corrupta con un historial probado de ayuda e incitación a terroristas".

"Todo está sobre la mesa", dijo el responsable. "Todavía no se ha tomado ninguna decisión final."

La Casa Blanca no respondió a las peticiones de comentarios.

Con información de Reuters