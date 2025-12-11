La orden médica para los pañales tiene una validez de seis meses y debe renovarse.

El Programa de Incontinencia de PAMI renovará la entrega domiciliaria de pañales para adultos a partir de diciembre. Esta medida busca garantizar que los insumos lleguen directamente a los afiliados que los necesitan, optimizando el proceso. Si ya sos beneficiario, es fundamental que realices la renovación de la orden médica este mes para continuar con el servicio sin interrupciones. Te explicamos todos los pasos, requisitos y cómo actualizar tus datos.

Renovación obligatoria: el trámite clave en diciembre

La prestación de higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses. Por lo tanto, todos los afiliados que ingresaron al programa entre junio y julio de 2025 deben renovar la solicitud durante el mes de diciembre.

El trámite central consiste en obtener una nueva Orden Médica Electrónica (OME). Para eso, tenés que concurrir a tu médico de cabecera para que realice la prescripción correspondiente antes de que expire el plazo de tu orden actual. Esta gestión es indispensable para sostener la continuidad del servicio y que la empresa distribuidora pueda programar la entrega en tu domicilio.

Cómo funciona el nuevo sistema de entrega a domicilio

PAMI, en conjunto con la empresa logística Urbano Express, implementó un sistema de entrega directa con mayor trazabilidad. Las entregas son mensuales y se realizan dentro de los treinta días corridos desde la última provisión.

Proceso de entrega: Un repartidor acreditado va a visitar tu domicilio declarado. Si no estás en el primer intento, dejará un aviso y volverá en un plazo máximo de 72 horas. Si en la segunda visita tampoco se concreta, podrás retirar los productos en un punto designado durante los siete días siguientes .

Recepción: Para firmar y recibir el pañales puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio. El servicio es totalmente gratuito para el afiliado.

Es clave que verifiques que tu dirección de entrega en PAMI esté actualizada.

Cantidad de pañales y datos de contacto

La cantidad de unidades mensuales (30, 60 o 90) se determina según el nivel de incontinencia diagnosticado por tu médico y se mantendrá en la renovación. Si necesitás una provisión especial mayor, el caso será evaluado por el Nivel Central de PAMI.

Para garantizar que los insumos lleguen correctamente, es vital que verifiques y actualices tu dirección y datos de contacto. Podés hacerlo:

Al gestionar la nueva OME con tu médico. Llamando a la línea 138 (PAMI Escucha y Responde, opción 0). Acercándote personalmente a tu agencia PAMI más cercana.

Pasos para nuevos beneficiarios

Si querés solicitar el beneficio por primera vez, el proceso se inicia con tu médico de cabecera, quien emitirá la Orden Médica Electrónica. Luego, deberás presentar la documentación requerida en la agencia PAMI que te corresponda. La renovación para los nuevos ingresos se realizará a los seis meses de haberse dado de alta.