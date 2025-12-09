PAMI cuenta con distintos niveles de cobertura que van desde importantes descuentos hasta la provisión totalmente gratuita de fármacos para patologías graves.

Para más de 5 millones de jubilados y pensionados en Argentina, el acceso a los medicamentos es una preocupación central. El PAMI, en este contexto, cuenta con distintos niveles de cobertura que van desde importantes descuentos hasta la provisión totalmente gratuita de fármacos para patologías graves.

Se trata de un sistema que no solo busca aliviar la economía de los adultos mayores, sino también garantizar la adherencia a los tratamientos crónicos esenciales para su calidad de vida. Conocer en detalle cómo funciona puede representar un ahorro significativo y una gestión de la salud más eficiente.

Los tres niveles de cobertura farmacéutica de PAMI

La obra social establece un esquema escalonado que se adapta a diferentes tipos de tratamientos y situaciones económicas de los afiliados.

1. Descuentos sobre el precio PAMI (40% al 80%)

PAMI negocia precios especiales con laboratorios y farmacias, estableciendo un "Precio de venta PAMI" que suele ser inferior al de mercado. Sobre ese precio ya reducido, aplica los siguientes descuentos:

Del 50% al 80%: Para medicamentos destinados a enfermedades crónicas y agudas de mayor complejidad (como hipertensión, problemas cardíacos, EPOC).

40%: Para medicamentos de uso eventual, como antibióticos para una infección puntual, cremas dermatológicas o tratamientos locales de corta duración.

2. Cobertura total al 100% (medicamentos gratuitos)

Este es el beneficio más abarcador. PAMI cubre el 100% del costo de los medicamentos para un listado de patologías consideradas graves, crónicas y de alto impacto económico. Entre ellas se encuentran:

Diabetes (insulina y antidiabéticos orales).

Enfermedades oncológicas y oncohematológicas .

VIH, Hepatitis B y C .

Hemofilia .

Artritis reumatoidea .

Tratamientos post-trasplante .

Insuficiencia renal crónica .

Fármacos oftalmológicos intravítreos (para degeneración macular, etc.).

3. Subsidio social para medicamentos ambulatorios

Está dirigido a afiliados que se encuentren en una situación socioeconómica vulnerable y necesiten medicamentos que no están en el listado de cobertura total. Es un beneficio que puede cubrir hasta el 100% del costo, pero requiere cumplir requisitos estrictos.

Requisitos clave para acceder al subsidio social

Para ser considerado, el afiliado debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ingresos: Percibir menos de 1,5 haberes mínimos como grupo familiar. Este límite se extiende a 3 haberes mínimos si en la familia convive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Situación patrimonial: No ser titular de una medicina prepaga, ni ser propietario de más de un inmueble, de automóviles con menos de 10 años de antigüedad, o de bienes considerados de lujo.

Sin capacidad económica plena: No poseer activos societarios o inversiones que demuestren solvencia.

Excepción por gastos catastróficos: Si un afiliado no cumple con estos requisitos de ingresos, pero el costo de sus medicamentos supera el 15% de sus ingresos mensuales, puede solicitar una cobertura por excepción. Deberá presentar un informe social y una revalidación médica que justifiquen la necesidad.

Paso a paso: cómo retirar tus medicamentos con PAMI

El proceso es sencillo y se ha digitalizado para mayor comodidad: