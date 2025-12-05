El plan cubre el 100% de prótesis dentales e implantes sin copago.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó la vigencia de su plan odontológico integral para todos los afiliados durante diciembre 2025. Te contamos qué tratamientos cubre, cómo solicitar turnos y por qué es uno de los beneficios más valorados por los jubilados.

¿Cómo funciona el Plan Sonrisa Mayor?

El modelo se basa en la figura del odontólogo de cabecera, un profesional asignado a cada afiliado que actúa como primer contacto y coordinador de toda su atención bucal. Este sistema, diseñado para agilizar los procesos y personalizar la atención, funciona en tres pasos clave:

Consulta inicial: El afiliado solicita un turno con su odontólogo de cabecera para una evaluación completa. Diagnóstico y plan de tratamiento: El profesional diagnostica y, si corresponde, deriva a especialistas dentro de la red PAMI. Tratamiento y seguimiento: El paciente accede a los tratamientos necesarios sin costo, con el seguimiento de su odontólogo de referencia.

Este esquema ordenado evita demoras, simplifica la gestión y asegura una atención continua y coordinada.

¿Qué tratamientos cubre PAMI en 2025?

La cobertura del Plan Sonrisa Mayor es extensa e incluye prestaciones básicas y complejas sin copagos ni gastos adicionales para el afiliado. Entre los servicios más destacados se encuentran:

Atención de urgencias dentales las 24 horas.

Tratamientos de conducto (endodoncias) .

Extracciones simples y quirúrgicas .

Prótesis dentales removibles (parciales y totales).

Implantes dentales con su respectiva prótesis.

Cirugías bucales y periodoncia (tratamiento de encías).

Odontología preventiva (limpiezas, fluoraciones, sellantes).

Radiografías y diagnósticos por imágenes .

Atención domiciliaria para afiliados con movilidad reducida.

Esta lista abarcadora busca resolver tanto problemas agudos como rehabilitaciones completas, contribuyendo a una salud bucal integral.

Cada afiliado tiene un odontólogo de cabecera para la evaluación inicial.

Requisitos y pasos para solicitar un turno odontológico

Acceder al beneficio es sencillo. Los afiliados deben presentar únicamente su DNI y la credencial de PAMI vigente. Para solicitar un turno, existen varias vías:

A través de Mi PAMI: La app y la web permiten gestionar turnos con el odontólogo de cabecera y consultar la cartilla de profesionales. Por teléfono: Llamando al 138, la línea gratuita "PAMI Escucha y Responde", donde se asesora y deriva. Presencialmente: En las Unidades de Gestión Local (UGL) o con los prestadores directos de la cartilla. Sin turno previo: Muchos consultorios adheridos atienden urgencias o consultas espontáneas, una ventaja para situaciones que no pueden esperar.

Para tratamientos especializados, como prótesis o implantes, el odontólogo de cabecera gestiona la orden de derivación necesaria, la cual debe presentarse en el centro o profesional especialista elegido de la cartilla.

Un beneficio que impacta en la calidad de vida

Más allá de lo estrictamente dental, el Plan Sonrisa Mayor tiene un impacto profundo en la salud general y el bienestar de los adultos mayores. Una boca sana mejora la nutrición, previene infecciones que pueden agravar enfermedades crónicas (como diabetes o cardiopatías) y favorece la autoestima y la vida social.