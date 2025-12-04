Putin dice que Rusia tomará militarmente o no toda la región ucraniana del Dombás

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con voluntarios que participan en el Foro Internacional de Participación Civil "WeAreTogether" en Moscú, Rusia

El presidente Vladimir Putin dijo en una entrevista publicada el jueves que Rusia tomaría todo el control de la región ucraniana del Dombás por la fuerza a menos que el ejército ucraniano se retire, algo que Kiev ha rechazado completamente.

Putin envió decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022 tras ocho años de combates entre los separatistas apoyados por Rusia y los efectivos ucranianos en el Dombás, formado por las regiones de Donetsk y Luhansk.

"O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas, o los soldados ucranianos abandonan estos territorios", dijo Putin a India Today antes de una visita a Nueva Delhi, según un clip mostrado por la televisión estatal rusa.

Ucrania afirma que no quiere regalar a Rusia un territorio propio que Moscú no ha logrado ganar en el campo de batalla y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que Moscú no debe ser recompensado por una guerra que inició.

Rusia controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, toda Luhansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Jersón y Zaporiyia, y porciones de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk.

Unos 5.000 km² de Donetsk siguen bajo control ucraniano.

En las conversaciones con Estados Unidos sobre las líneas generales de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que quiere el control de todo el Dombás y que Estados Unidos debería reconocer informalmente el control de Moscú.

Rusia dijo en 2022 que las regiones ucranianas de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia formaban ya parte de Rusia tras unos referendos que Occidente y Kiev tacharon de farsa. La mayoría de los países reconocen estas regiones, y Crimea, como parte de Ucrania.

Putin recibió el martes en el Kremlin a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y dijo que Rusia había aceptado algunas propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania y que las conversaciones debían continuar.

La agencia de noticias estatal rusa RIA citó a Putin diciendo que su reunión con Witkoff y Kushner había sido "muy útil" y que se había basado en propuestas que él y el presidente Donald Trump habían discutido en Alaska en agosto.

Con información de Reuters