Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) inicia el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.
Este último mes del año, también reflejará un incremento del 2,34% para jubilaciones y asignaciones familiares. La medida, establecida mediante la Resolución 361/2025, busca ajustar los haberes de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsto por la ley.
En este marco, durante diciembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,34%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente; tal como ocurre durante cada mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025
Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:
- DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre.
- DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre.
- DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre.
- DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre.
- DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre.
Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025
Quienes cobran más que el haber mínimo tendrán acreditados sus haberes entre el 17 y el 23 de diciembre:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025
Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre