Escapada gratis: la playa mendocina con 50 quinchos, 100 churrasqueras y estacionamiento para 1.300 autos.

Si estás pensando hacer una escapada de fin de año low cost o ya estás planificando las vacaciones de verano 2026, en Mendoza se ubica la opción ideal para vos. Se trata de una playa en Cañada Seca a la vera del río Atuel en San Rafael, que será inaugurada muy pronto y contará con amenities completamente gratuitos.

Esta playa ubicada en San Rafael, Mendoza, contará con 400 metros de costa, 50 quinchos, 100 churrasqueras, estacionamiento para 1.300 autos, agua, electricidad, iluminación, módulos sanitarios y, en el futuro, una proveeduría. En este sentido, el predio fue diseñado para albergar una 5.000 personas y queda a tan solo 15 minutos de la Ciudad de San Rafael, perfecto para hacer una escapada turística a una de las localidades más pintorescas de la provincia cuyana.

El municipio de San Rafael se prepara para la inauguración de una playa gratuita.

"Dentro del predio se hicieron defensas aluvionales y se avanza en la ejecución de un piletón de 50 centímetros de profundidad que tomará el agua de un desvío del río", explicó el subsecretario de Obras Públicas de San Rafael, Darío Barandalla, y agregó: "Va a quedar un lugar hermoso para que lo disfruten los sanrafaelinos y turistas, así como ocurre en las otras costaneras que se inauguraron la temporada pasada". Asimismo, el intendente Omar Félix expresó: "Está quedando realmente un lugar fantástico".

Además, el funcionario estatal detalló: "Esto comenzó con una idea en Los Tableros, luego en Monte Comán y ahora acá. Son espacios que potencian puntos de atracción turística y la posibilidad de desarrollos de emprendimientos. Queremos seguir replicando estos lugares en otras zonas del departamento". Y es que se tratará de 40.000 metros cuadrados para disfrutar, con amenities gratuitos y un paisaje de fondo de lo más lindo de Mendoza. Según anunció Félix, la playa será inaugurada a fin de este 2025: "A fin de año, San Rafael contará con un nuevo espacio para que vecinos y turistas disfruten del verano de una manera diferente", compartió a través de su cuenta de Instagram.

Cómo llegar de Ciudad de Buenos Aires a Cañada Seca y a cuánto queda

Para llegar de Ciudad de Buenos Aires a Cañada Seca, hay que dirigirse en auto por la RN7. Son unos 650 kilómetros, por lo que el tiempo de viaje es de 7 u 8 horas aproximadamente. También existe la opción de llegar en micro o avión, pero de esta manera deja de ser una escapada low cost.