Reparto de "Heated Rivalry", la serie de HBO Max: elenco y lista de actores y actrices

"Heated Rivalry", disponible en HBO Max.

La plataforma de streaming HBO Max sorprendió con el estreno de Heated Rivalry, una serie que mezcla drama, romance y la intensidad del alto rendimiento deportivo. La historia sigue a dos estrellas del hockey profesional cuya rivalidad, profundamente alimentada por años de competencia feroz, esconde sentimientos que ninguno de los dos se anima a confrontar. Con un tono íntimo pero lleno de adrenalina, la propuesta combina la presión del deporte de elite con un vínculo emocional cargado de química, secretos y contradicciones.

La serie apuesta por un tratamiento visual contundente, con escenas sobre el hielo tan frenéticas como sus momentos más personales. Pero su mayor fuerza está en los personajes: dos atletas que, ante la mirada pública, parecen enemigos irreconciliables pero que en privado viven un vínculo magnético, amoroso y complejo de desenredar.

Elenco y lista de actores de "Heated Rivalry"

El elenco reúne rostros conocidos del drama juvenil y del cine independiente, para lograr una química que se vuelve el motor narrativo de la temporada. Estos son los protagonistas y los personajes que interpretan:

Hudson Williams como Shane Hollander, el delantero estrella cuya carrera está marcada por la presión mediática.

Conor Storrie como Ilya Markovic, el talentoso jugador europeo cuya frialdad en la pista contrasta con su vida privada.

François Arnaud como Scott Hunter.

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.

Sophie Nélisse como Rose Landry.

¿En qué se basa "Heated Rivalry"?

Aunque la serie funciona de manera independiente, está inspirada en la exitosa novela homónima de romance deportivo, escrito por Rachel Reid, un título que ganó reconocimiento dentro del público lector por su retrato honesto del deseo, la vulnerabilidad y la presión mediática alrededor de los deportistas. La adaptación televisiva retoma la esencia del libro: la tensión romántica entre dos rivales y el choque entre la imagen pública y la vida íntima, pero expande el universo con nuevas subtramas y personajes que fortalecen el drama.

Heated Rivalry se enmarca dentro del romance contemporáneo con enfoque LGBTQ+, cruzado con elementos de drama deportivo. La combinación permite un relato dinámico, emocional y con el ritmo trepidante del hockey profesional. La serie apuesta tanto al público que busca historias de diversidad afectiva como a quienes disfrutan de narrativas centradas en la competencia, la disciplina y los vínculos que cambian la vida de sus protagonistas.