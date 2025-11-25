Estrenos HBO Max en diciembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max trae una lista larga de estrenos para diciembre de 2025.

Este diciembre, HBO Max le da la bienvenida a un combo de títulos potentes: un biopic de rock, un especial de comedia en vivo, un drama cinematográfico de supervivencia, entre decenas de producciones que ingresan a uno de los catálogos más interesantes del streaming actual. Como cada mes, HBO Max renueva su oferta con producciones y títulos esperados, para quienes buscan contenido con calidad, opciones diferentes y propuestas bien curadas.

Leonardo DiCaprio en "El Renacido".

Estrenos destacados en HBO Max

Bohemian Rhapsody. El 24 de diciembre llega a la plataforma la película biográfica sobre Freddie Mercury y Queen. Dirigida por Bryan Singer en su versión original, la película recorre los orígenes de la icónica banda británica, su ascenso al estrellato y el camino hacia el histórico concierto Live Aid de 1985. Por su emotiva banda sonora, su retrato de una estrella compleja y su energía vibrante, vuelve como una apuesta fuerte para cerrar el año con nostalgia, música y emoción.

Sarah Squirm: En vivo + en carne y hueso. El 12 de diciembre, HBO Max estrena Sarah Squirm: Live + In the Flesh, un especial original de HBO. Se trata de un show de stand-up de la comediante Sarah Squirm —una de las voces más ácidas y disruptivas del humor contemporáneo—, filmado en vivo y sin filtros. El especial promete su dosis de irreverencia, humor negro y observaciones incisivas sobre la vida, la fama y las contradicciones modernas.

El renacido (The Revenant). El 7 de diciembre debuta la aclamada película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Con una historia brutal de supervivencia, redención y resistencia, el film narra la odisea de un hombre herido en la naturaleza, traicionado por sus compañeros de expedición, que debe luchar contra el frío, los elementos y su propia soledad para sobrevivir. Su estética cruda, dirección magistral y actuación potente la convierten en un clásico moderno.

Calendario de estrenos en diciembre 2025 de HBO Max

1 de diciembre

90 Day Fiancé: Happily Ever After: Pillow Talk

Adult Swim Tronco Navideño

Adult Swim Tronco Navideño 2: Ramificándose

Átomo Blonde (Atomic Blonde)

La batalla de los sexos (Battle of the Sexes)

Brillante hoja (Bright Leaf)

Navidad con los Kranks

Damas (Dames)

DeLorean

Diario de Greg: Días de perros (“Diary of a Wimpy Kid: Dog Days”)

Locas de viaje (Girls Trip)

Pistolas en Tucson (Gunsmoke in Tucson)

La familia McMullen (The Family McMullen)

7 de diciembre

El duelo navideño (The Christmas Showdown)

El Renacido (The Revenant)

8 de diciembre

90 Day Fiancé: Antes de los 90 días — Temporada 8

9 de diciembre

Constructores de Bugs Bunny — Temporada 2

Fixer Upper: Casa de montaña en Colorado

"Constructores de Bugs Bunny", disponible en HBO Max.

11 de diciembre

Wizkid: Larga vida a Lagos

12 de diciembre

Sarah Squirm: En vivo + en carne y hueso

Spinal Tap II: El Final Continúa

Niños robados

Esto es Spinal Tap

13 de diciembre

Vantara: Historias del santuario — Temporada 1

14 de diciembre

Toad y amigos — Temporada 1

Misterio muy navideño (Very Merry Mystery)

15 de diciembre

Asesinato en el valle de los reyes

The Bold Type — Temporadas 1 a 5

Tony Shalhoub: Rompiendo el pan

Truck U — Temporada 21

Navidad en la Casa Blanca

16 de diciembre

Los secretos que enterramos

Misinformación: Génocidio blanco, toda la historia con Anderson Cooper

17 de diciembre

Obsesión: El asesinato de una reina de belleza

18 de diciembre

Counting Crows: ¿Me has visto últimamente?

Salvar Yellowstone con Dennis Quaid — Temporada 1

19 de diciembre

House Hunters – Volumen 10 — Temporada 248

Teen Titans Go! — Temporada 9F

20 de diciembre

El Elefante de Adult Swim

21 de diciembre

Secretos en la arena — Temporada 2

22 de diciembre

Batman Azteca: Choque de Imperios

Los últimos capitanes — Temporada 1

23 de diciembre

Los Exorcistas: Toda la historia con Anderson Cooper

24 de diciembre

El juego de las compras de Guy — Temporada 40

Ne Zha II

Bohemian Rhapsody

25 de diciembre

Feliz y lo sabés (Happy And You Know It)

26 de diciembre

Cielo

27 de diciembre

Basura o jackpot (Junk or Jackpot?) — Temporada 1

"Junk or Jackpot?", disponible en HBO Max.

28 de diciembre

• Hogar reinventado (Home Reimagined) — Temporada 1B

• Mi mascota se comió qué!? — Temporada 1

29 de diciembre

• Famosos a tu medida (Celebrity IOU) — Temporada 11

• Two Guys Garage — Temporada 24

31 de diciembre