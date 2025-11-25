Estrenos HBO Max en diciembre 2025: lista de las nuevas series y películas que llegan

Este diciembre, HBO Max le da la bienvenida a un combo de títulos potentes: un biopic de rock, un especial de comedia en vivo, un drama cinematográfico de supervivencia, entre decenas de producciones que ingresan a uno de los catálogos más interesantes del streaming actual. Como cada mes, HBO Max renueva su oferta con producciones y títulos esperados, para quienes buscan contenido con calidad, opciones diferentes y propuestas bien curadas.
Estrenos destacados en HBO Max
- Bohemian Rhapsody. El 24 de diciembre llega a la plataforma la película biográfica sobre Freddie Mercury y Queen. Dirigida por Bryan Singer en su versión original, la película recorre los orígenes de la icónica banda británica, su ascenso al estrellato y el camino hacia el histórico concierto Live Aid de 1985. Por su emotiva banda sonora, su retrato de una estrella compleja y su energía vibrante, vuelve como una apuesta fuerte para cerrar el año con nostalgia, música y emoción.
- Sarah Squirm: En vivo + en carne y hueso. El 12 de diciembre, HBO Max estrena Sarah Squirm: Live + In the Flesh, un especial original de HBO. Se trata de un show de stand-up de la comediante Sarah Squirm —una de las voces más ácidas y disruptivas del humor contemporáneo—, filmado en vivo y sin filtros. El especial promete su dosis de irreverencia, humor negro y observaciones incisivas sobre la vida, la fama y las contradicciones modernas.
- El renacido (The Revenant). El 7 de diciembre debuta la aclamada película protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Con una historia brutal de supervivencia, redención y resistencia, el film narra la odisea de un hombre herido en la naturaleza, traicionado por sus compañeros de expedición, que debe luchar contra el frío, los elementos y su propia soledad para sobrevivir. Su estética cruda, dirección magistral y actuación potente la convierten en un clásico moderno.
Calendario de estrenos en diciembre 2025 de HBO Max
1 de diciembre
- 90 Day Fiancé: Happily Ever After: Pillow Talk
- Adult Swim Tronco Navideño
- Adult Swim Tronco Navideño 2: Ramificándose
- Átomo Blonde (Atomic Blonde)
- La batalla de los sexos (Battle of the Sexes)
- Brillante hoja (Bright Leaf)
- Navidad con los Kranks
- Damas (Dames)
- DeLorean
- Diario de Greg: Días de perros (“Diary of a Wimpy Kid: Dog Days”)
- Locas de viaje (Girls Trip)
- Pistolas en Tucson (Gunsmoke in Tucson)
- La familia McMullen (The Family McMullen)
7 de diciembre
- El duelo navideño (The Christmas Showdown)
- El Renacido (The Revenant)
8 de diciembre
-
90 Day Fiancé: Antes de los 90 días — Temporada 8
9 de diciembre
-
Constructores de Bugs Bunny — Temporada 2
-
Fixer Upper: Casa de montaña en Colorado
11 de diciembre
-
Wizkid: Larga vida a Lagos
12 de diciembre
-
Sarah Squirm: En vivo + en carne y hueso
-
Spinal Tap II: El Final Continúa
-
Niños robados
-
Esto es Spinal Tap
13 de diciembre
-
Vantara: Historias del santuario — Temporada 1
14 de diciembre
-
Toad y amigos — Temporada 1
-
Misterio muy navideño (Very Merry Mystery)
15 de diciembre
- Asesinato en el valle de los reyes
- The Bold Type — Temporadas 1 a 5
- Tony Shalhoub: Rompiendo el pan
- Truck U — Temporada 21
- Navidad en la Casa Blanca
16 de diciembre
- Los secretos que enterramos
- Misinformación: Génocidio blanco, toda la historia con Anderson Cooper
17 de diciembre
- Obsesión: El asesinato de una reina de belleza
18 de diciembre
- Counting Crows: ¿Me has visto últimamente?
- Salvar Yellowstone con Dennis Quaid — Temporada 1
19 de diciembre
- House Hunters – Volumen 10 — Temporada 248
- Teen Titans Go! — Temporada 9F
20 de diciembre
- El Elefante de Adult Swim
21 de diciembre
- Secretos en la arena — Temporada 2
22 de diciembre
- Batman Azteca: Choque de Imperios
- Los últimos capitanes — Temporada 1
23 de diciembre
- Los Exorcistas: Toda la historia con Anderson Cooper
24 de diciembre
- El juego de las compras de Guy — Temporada 40
- Ne Zha II
- Bohemian Rhapsody
25 de diciembre
-
Feliz y lo sabés (Happy And You Know It)
26 de diciembre
-
Cielo
27 de diciembre
-
Basura o jackpot (Junk or Jackpot?) — Temporada 1
28 de diciembre
- • Hogar reinventado (Home Reimagined) — Temporada 1B
- • Mi mascota se comió qué!? — Temporada 1
29 de diciembre
- • Famosos a tu medida (Celebrity IOU) — Temporada 11
- • Two Guys Garage — Temporada 24
31 de diciembre
- • Construyendo más allá de los límites — Temporada 3