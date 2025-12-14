Preocupante: sólo un 55% de los jóvenes apoyan la vacunación obligatoria

En medio del surgimiento de nuevos casos de sarampión. tos convulsa, y otras enfermedades, este domingo se conoció que el apoyo a la vacunación obligatoria por parte de los jóvenes es baja en comparación a los grupos etarios de mayor edad. Si bien existe un amplísimo consenso a favor de la vacunación y su obligatoriedad; "hay un núcleo minoritario —pero influyente en la conversación digital y política— que cuestiona la intervención estatal en materia sanitaria", advirtió la consultora Zuban Córdoba.

Este 8 de diciembre, las autoridades sanitarias argentinas investigaban y monitoreaban a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión tras el paso de una familia rusa con diagnóstico confirmado que viajó en ómnibus de larga distancia por al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La consultora destacó que "es justamente en el electorado libertario y en los más jóvenes donde ese rechazo encuentra mayor expresión".Los datos forman parte del balance que los argentinos realizaron sobre los dos años de la presidencia de Javier Milei, en el que el clima social a no es el del "cheque en blanco" que marcó los primeros meses de gestión: hoy, la mitad del país aprueba lo hecho por la gestión mileísta, mientras una porción similar la desaprueba sin más.

Qué dice la encuesta sobre la vacunación

Según el sondeo de Zuban Córdoba, el 84,2% de los argentinos está a favor de la vacunación. Mientras que el 7,8% está en contra. Pero en lo que respecta a la obligatoriedad, solo un 78% la apoya y un 16% no.

Al ser consultados sobre si los niños reciben demasiadas vacunas en nuestro país, el 73% de los encuestados respondió que no, un 15,3% dijo que sí y un 11,7% no lo sabe. En este sentido, un 90,8% no se considera un "antivacunas" y apenas un 6,9% sí.

Con respecto a la obligatoriedad de la vacunación en Argentina, el 78,8% de las mujeres está a favor y el 77,2% de hombres también. En lo que respecta al grupo etario, un 55,2% de jóvenes de 16 a 30 años está favor. Esta última cifra llamó la atención ya que en los siguientes grupos por edad hay una diferencia de 20 puntos.

El 28,8% (casi un 30%) de los jóvenes está en contra de que las vacunas sean obligatorias en Argentina y un 16% no supo qué responder. La situación cambia si se toman en cuenta los datos de los jóvenes adultos de 31 a 45 años: 79,4% a favor; 14,1% en contra y un 6,5% no lo sabe.

Un 81,9% (la cifra más alta de todos los grupos etarios) de los adultos de 46 a 60 años está a favor, mientras que un 12,1% no lo está y un 6% no lo sabe. Y, por último, la tercera edad (de 60 en adelante) aprueba en un 80,3% la obligatoriedad, un 16,1% no y un 3,6% no lo sabe.

Quiénes están a favor de la obligatoriedad de vacunas en Argentina

El análisis de la consultora también destacó que los argentinos que votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 2025 son uno de los grupos que menos apoya la obligatoriedad de las vacunas: apenas un 67,4% las aprueba y un 25,6% no.

Quienes apoyaron a Fuerza Patria están a favor de la obligatoriedad en un 94,1%; segudo por Provincias Unidas con un 93,1%; y en tercer lugar el Frente de Izquierda con un 86,1%. En último lugar quedaron las fuerzas provinciales con un 49,2%.

¿Por qué no se vacunan en Argentina?

Del total de encuestados, un 67,8% se aplicó todas las vacunas del calendario nacional de vacunación y un 28,9% no lo hizo. Entre las causas por las cuales no lo hicieron destaca por creen que "no" hacen "bien a la salud" (25,6%), porque no las creen necesarias (25,2%) o por que el médico no se las indició (22,2%).

El resto de los motivos, en menor medida, de por qué no se vacunaron fueron: