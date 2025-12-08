En medio de la peligrosa apología antivacunas por parte de una diputada nacional del PRO y de simpatizantes de Javier Milei, las autoridades sanitarias argentinas investigan y monitorean a 98 contactos estrechos que pudieron haber estado expuestos al sarampión tras el paso de una familia rusa con diagnóstico confirmado que viajó en ómnibus de larga distancia por al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La familia, integrada por seis personas radicadas en San Javier, ingresó a Argentina proveniente de Bolivia el 14 de noviembre y cruzó a Uruguay desde Colón, provincia de Entre Ríos, el 16, donde permanecieron durante aproximadamente 48 horas. Ninguno de los miembros había recibido la vacuna contra el sarampión.

El trayecto se realizó en tres empresas de ómnibus de larga distancia —Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.— con paradas y trasbordos en localidades de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo terminales centrales como Liniers y Retiro.

El diagnóstico de sarampión en este grupo familiar fue confirmado en Uruguay el 19 de noviembre, y el 20 las autoridades argentinas recibieron la notificación oficial, cuando los viajeros ya no se encontraban en el país. La alerta a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay mencionó a una familia de cinco personas, con cuatro casos confirmados de sarampión. Finalmente, todos los integrantes tenían la enfermedad: estaban contagiados la madre y el padre, además de cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años.

La ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite considerada para la vigilancia intensificada. Todos los contactos identificados permanecen bajo monitoreo activo y se completó el esquema de vacunación en los casos necesarios, mientras continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

En dos escuelas y un liceo al que asisten chicos y adolescentes de Colonia Ofir y San Javier, se realizan clases virtuales para evitar nuevos contagios, situación que podría normalizarse esta semana. Las autoridades sanitarias locales debieron hacer un bloqueo con vacunación alrededor de la colonia rural San Javier ante la negativa de los habitantes de ser inmunizados. Además, se aisló, con custodia policial en la vivienda, a otra familia del lugar que los habría trasladado en automóvil desde Colón.

Detectaron el primer caso de sarampión en Entre Ríos

En ese contexto, se confirmó un caso de sarampión en Entre Ríos. De acuerdo al boletín de la cartera entrerriana, el paciente es un niño de dos años, residente en una zona rural de Santa Elena. Cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024, no presenta comorbilidades y registra un viaje reciente a Casilda, provincia de Santa Fe. Los síntomas comenzaron a fines de noviembre: fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos.

El niño fue atendido en el Centro Pediátrico Santa Elena, donde no requirió internación. Allí se activó el protocolo, se notificó a Salud provincial y se enviaron las muestras correspondientes para análisis. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su familia y bajo seguimiento médico de los equipos locales.

La confirmación llegó tras el resultado positivo de PCR, informado por el Ministerio de Salud de la Nación luego del análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) de la ANLIS-Malbrán. Desde la sospecha inicial, se activó de inmediato el protocolo de actuación previsto para este tipo de emergencias.

El ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco, convocó con urgencia a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, para definir futuras acciones.

La reunión, realizada este sábado, contó con la participación de las direcciones generales de Epidemiología, Hospitales, Primer Nivel de Atención, Comunicación y Relaciones Institucionales, la Dirección Materno Infanto Juvenil, los equipos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, el Laboratorio Central de Epidemiología, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, y los equipos locales de salud de Santa Elena, que llevan adelante el seguimiento y bloqueo del caso.