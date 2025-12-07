La víctima, de 50 años, era oriunda de Concordia, provincia Entre Ríos, y conducía una Volkswagen Amarok.

Un trágico accidente en la Ruta 2 de Uruguay provocó la muerte de un argentino este viernes por la mañana cuando su camioneta chocó de frente contra un camión. Según informó la policía, el hecho ocurrió alrededor de las seis a la altura del kilómetro 202, entre Rodó y Santa Catalina, departamento de Soriano.

La víctima, de 50 años, era oriunda de Concordia, provincia Entre Ríos, y conducía una Volkswagen Amarok. Según informaron medio locales, se trató de una colisión "frontolateral" entre la camioneta y un camión de la empresa Mirtrnas, dedicada a servicios de almacenamiento, logística y pickeo, que en ese momento transportaba los equipos de música para los shows de Shakira.

Según informes policiales y datos recopilados por el diario El Entre Ríos, las autoridades definieron al accidente como “muy grave” y sostuvieron que la víctima había sufrido lesiones de consideración. Mientras los peritajes se realizaban en la zona del siniestro, la ruta permaneció cortada. También intervino personal policial y de Bomberos.

La víctima, de 50 años, era oriunda de Concordia, provincia Entre Ríos, y conducía una Volkswagen Amarok.

Quién es el argentino que murió en Uruguay

Si bien al principio no trascendió la identidad de la víctima. Pero horas más tarde, el diario entrerriano El Once informó que se trataba de Eduardo Gerling y tenía 50 años. Era ampliamente conocido en Concordia y en zonas aledañas.

Al conocerse la noticia, conocidas y allegados de Gerling publicaron mensajes de despedida. “Que en paz descanses, Eduardo. Terrible desgracia, es algo increíble. Hasta siempre loco, dale fuerzas a tu familia”, expresaron en un posteo. En tanto, otro escribió: “Hoy es un día demasiado difícil, demasiado especial, cargado de emociones, de pérdidas, reencuentro que no van a ser. Que dolor, en paz descansa”.

Hace unos meses sucedió un hecho similar, pero en la Ruta 9, a unos 28 kilómetros de la capital del departamento de Rocha, cuando dos argentinos que viajaban en su auto se incrustaron frontalmente con una camioneta, en la que se trasladaban otras dos personas que resultaron heridas y murieron.

En ese momento, desde la Jefatura de la Policía de Rocha habían informado que en todo ocurrió en el kilómetro 182,5 de la ruta 9 (que estaba en construcción y tiene doble sentido) cuando dos vehículos impactaron de manera frontal.

Se trató de "un vehículo matriculado en la Argentina con dos ocupantes, uno de ellos masculino y otro femenino, los cuales fallecieron en el lugar; y otro matriculado en Uruguay, también con un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, aparentemente no revistiendo gravedad”, informaron.