Fátima Florez contó la verdad detrás de la famosa mancha en la cama.

La foto descolocó a muchos, aunque no durante el breve período de tiempo en que estuvo subida a las redes sociales. Solo estuvo allí por menos de 15 minutos y en un horario tan atípico como las 2 de la mañana, pero en los tiempos que corren eso fue suficiente para que se viralice, con las screenshots de por medio. Hablamos, claro está, de aquella famosa imagen de la mancha en la cama que alguna vez publicó Fátima Florez.

Muchas teorías se trazaron al respecto, la amplia mayoría con una fuerte connotación sexual, ya que también se podía ver una mano que presumiblemente era la de Javier Milei, con quien entonces estaba en pareja. Luego de muchos años, la propia protagonista de la historia decidió contar la verdad detrás de lo sucedido.

Fátima Florez cuando aún estaba en pareja con Javier Milei.

¿Qué dijo Fátima Florez de la foto de la mancha en la cama?

"Esa foto de la mancha en la sábana... ¿qué fue?", quiso saber Pía Shaw en la entrevista que la humorista le concedió para La Nación. "Yo puedo explicarlo perfectamente. Como te digo, nos divertíamos mucho, siempre tuvimos mucha libertad y conexión. Estábamos tomando el té, porque ninguno de los dos toma alcohol. Nos gusta mucho. Y yo tengo mis hijitos, mis gatitos, que son Mike y Harry, que son muy traviesos", relató primeramente la actriz.

"En esa época eran más chiquitos, son de raza bengala. Y estaban ahí dando vueltas con nosotros en la cama, y de pronto los gatitos tiraron el té y se mojó la frazada. Quedó como una cuestión de connotación sexual, pero creo que eso también lo deben asociar porque después fue lo de los besos", prosiguió.

Tras ello, la periodista le consultó sobre cómo llegó a publicarse esa instantánea. "Le saqué foto porque me dio mucha risa y yo a veces soy medio 'susanezca', se vé que se disparó. Y me empezaron a llegar mensajes de periodistas, diciendo que estaba circulando una foto de un acolchado. Ahí la bajé, pero ya era un lío", respondió.