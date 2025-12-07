Susto en un teatro de Floresta: se descompensaron 20 chicos durante una muestra de Danza

Una muestra de baile en un teatro de Floresta al que asistieron más de 300 personas terminó con más de 20 descompensados por falta de ventilación. Dos de ellos tuvieron que ser internados. La mayoría de los afectados eran bailarinas que participaban del espectáculo.

La cantidad de presentes en el teatro, ubicado en Avenida Rivadavia 8642, superaba la capacidad habilitada. Además de las 20 personas afectadas por el calor, unos 11 menores edad se descompensaron.

Las víctimas, de entre 13 y 15 años, sufrieron hipotensión y desmayos. El SAME desplegó un operativo con cinco ambulancias para atender la situación.

¿Qué pasó en el teatro Gran Rivadavia?

Según la agencia Noticias Argentinas, una importante cantidad de personas se quedaron sin poder ingresar al teatro Gran Rivadavia por una posible sobreventa de entradas, lo que generó enojo y gritos. El hecho sucedió durante la “Megafinal” del Torneo Fed para escuelas de baile en la que, según sus publicaciones en redes, había $ 23 millones en premios.

Ante lo ocurrido, el titular del SAME, Alberto Crescentim ordenó evacuar el lugar y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Clausuró el teatro hasta determinar qué sucedió.

Mientras que en la vereda decenas de jóvenes protestaron por la suspensión del evento y exigían que se les devuelva la plata.

El operativo de asistencia y evacuación

Personal policial y del SAME se desplazaron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban sobre que el lugar se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas, entre ellas menores, se encontraban descompensadas. Antes de que llegaran, varios jóvenes se habían atendido por mareos y baja de presión en un ambulancia que habían contratado los organizadores.

“Empezaron a atender gente. Se vieron desbordados y llamaron al 107. Acudimos con varias ambulancias, con equipos de triage y me comuniqué con autoridades del 911 y tomamos la decisión de evacuar el lugar para evitar males mayores”, explicó Crescenti a TN.

Según relató el médico, los chicos “se empezaron a desmayar” y hubo que oxigenar a algunos de ellos. “Pero teniendo en cuenta la cantidad de pacientes la decisión con el equipo fue terminar con el espectáculo. Para qué vamos a seguir en un lugar donde no tiene la capacidad para tanta gente”, agregó Crescenti.