La fuerte reacción de Paredes contra Úbeda por el cambio de Zeballos en Boca vs Racing

En pleno partido entre Racing y Boca en La Bombonera, el entrenador Xeneize tomó la decisión de hacer un cambio que hizo explotar a los hinchas del conjunto de la Ribera. Es que Claudio Úbeda sacó a Exequiel "Changuito" Zeballos y eso hizo explotar a todos los hinchas que estaban en la Bombonera que, entre otras cosas, se agarraron la cabeza por lo inexplicable de la modificación. Pero principalmente, Leandro Paredes tuvo una de las peores reacciones contra el entrenador Claudio Úbeda.

El jugador que ingresó por Zeballos fue Alan Velasco que, además, es un futbolista resistido por los hinchas de Boca. Esta situación hizo explotar a todos los hinchas de Boca que estaban en la cancha y, entre otras cosas, se agarraron la cabeza por la insólita situación del cambio. También, en redes, explotaron porque fue llamativa la decisión que tomó el entrenador, exRacing, Claudio Úbeda. Sin embargo, lo peor fue lo de Leandro Paredes que despotricó contra el entrenador en plena cancha.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la “Academia”. Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para “Maravilla” Martínez.

Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales. El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia. Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego. El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó mediante un centro a “Maravilla” Martínez quien definió de cabeza desde el borde del área chica para marcar el 1-0, para silenciar La Bombonera.

Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final. Con ese tanto, la “Academia” selló su pase a la final del Clausura y dejó a Boca fuera de la carrera por el título.