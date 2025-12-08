EN VIVO
Racing eliminó a Boca del Torneo Clausura en un partidazo

El equipo que dirige Claudio Úbeda perdió ante el de Gustavo Costas, luego de que ADrián Maravilla Martínez haya anotado el único gol del equipo.

07 de diciembre, 2025 | 21.15

El conjunto que dirige Gustavo Costas le ganó 1-0 a Boca en la Bombonera con gol de Adrián Maravilla Martínez. De esta forma, Racing eliminó al xeneize de visitante y buscará el nuevo título para sus vitrinas a partir del próximo fin de semana. El conjunto que dirige Costas, de esta manera, venció a su clásico y, de esta forma, mantiene chances de ser campeón en el Torneo Clausura. 

Con este resultado la “Academia” avanzó y no solo eliminó a Boca. Además, River Plate, quien dependía del éxito del “Xeneize” se quedó sin chance de disputar la próxima Copa Libertadores de América y quedará en la Sudamericana.  El único tanto del partido fue concretado a los 30 minutos del segundo tiempo por el centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la “Academia”.  Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para “Maravilla” Martínez.

Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales.  El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia.  Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego. El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó mediante un centro a “Maravilla” Martínez quien definió de cabeza desde el borde del área chica para marcar el 1-0, para silenciar La Bombonera.

Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final.  Con ese tanto, la “Academia” selló su pase a la final del Clausura y dejó a Boca fuera de la carrera por el título.

