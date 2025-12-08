Racing eliminó a Boca del Torneo Clausura en un partidazo

El conjunto que dirige Gustavo Costas le ganó 1-0 a Boca en la Bombonera con gol de Adrián Maravilla Martínez. De esta forma, Racing eliminó al xeneize de visitante y buscará el nuevo título para sus vitrinas a partir del próximo fin de semana. El conjunto que dirige Costas, de esta manera, venció a su clásico y, de esta forma, mantiene chances de ser campeón en el Torneo Clausura.

Con este resultado la “Academia” avanzó y no solo eliminó a Boca. Además, River Plate, quien dependía del éxito del “Xeneize” se quedó sin chance de disputar la próxima Copa Libertadores de América y quedará en la Sudamericana. El único tanto del partido fue concretado a los 30 minutos del segundo tiempo por el centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y trabado en la mitad de la cancha. Boca intentó asumir el protagonismo con mayor tenencia de la pelota y presión alta, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo que propuso la “Academia”. Racing, por su parte, apostó a un planteo prudente, replegado en su campo y atento a salir rápido de contra, con pelotazos largos para “Maravilla” Martínez.

Las situaciones claras escasearon en la etapa inicial. El conjunto local tuvo aproximaciones aisladas, principalmente a partir de centros desde los costados, aunque sin precisión en los metros finales. El elenco de Avellaneda respondió con alguna corrida de Martínez y remates lejanos, pero el marcador se mantuvo sin goles al cierre del primer tiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad. Boca adelantó líneas y buscó con mayor decisión el arco rival, empujado por su gente, pero volvió a carecer de contundencia. Racing mantuvo el orden y esperó su oportunidad, apoyado en una defensa firme y en un mediocampo que supo cortar el juego. El quiebre llegó a los 30 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada rápida en campo rival, la pelota llegó mediante un centro a “Maravilla” Martínez quien definió de cabeza desde el borde del área chica para marcar el 1-0, para silenciar La Bombonera.

Luego del gol, Boca fue con más empuje que ideas en busca del empate, mientras Racing cerró el partido con inteligencia, cuidó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final. Con ese tanto, la “Academia” selló su pase a la final del Clausura y dejó a Boca fuera de la carrera por el título.