Uno de los participantes de MasterChef explotó contra el jurado.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 no solo está capturando la atención de muchos por lo entretenido que resulta el formato, sino también por las diferentes rispideces que de allí fueron surgiendo. La que aparentemente hubo entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, por los presuntos mensajes subidos de tono de la conductora a Enzo Fernández, fue el que más notoriedad tuvo. Sin embargo, no fue el único.

Recientemente fue Julia Calvo, una de las participantes del certamen, quien manifestó en una entrevista que "no tiene onda" con dos de los miembros del jurado y que incluso tuvo cruces picantes con uno de ellos: Germán Martitegui, al que el público señala como el más severo de los tres a la hora de dar devoluciones.

Julia Calvo en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Julia Calvo del jurado de MasterChef Celebrity?

"No me llevo bien con el tano, no me llevo bien con Martitegui. I'm so sorry", disparó picante la actriz en diálogo con No Tan Pronto, mencionando que una vez a Martitegui "lo pelee porque hablaban de la palabra emplatar y yo lo miré como diciendo 'es un verso lo de la palabra emplatar', el me dice 'pero existe' y yo le digo 'nah'".

"¿No hubo química, no hubo onda?", le consultaron, a lo que ella respondió: "Si hay una persona que cada 2x3 te dice mejor dedicate a lo tuyo...". "Eso pasa siempre, es un reality. Te lo tomás personal, ¿no?", le replicaron. "Y sí, porque entonces vení vos y cociná hermano", lanzó en referencia a los chefs.

Finalmente, respecto a qué le diría a Martitegui si la estuviera viendo, deslizó: "Don't worry, be happy (no te preocupes, sé feliz). Yo creo que tiene que relajar un poquito. No es amargo, es sensible, pero tiene que relajar. Fluir".