En un acto en Ensenada, Kicillof lanzó el Operativo Verano 2026

Axel Kicillof en Ensenada, presentando el Operativo Verano 2026.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este viernes el Operativo Verano 2026 en un acto en Punta Lara, municipio de Ensenada, el cual dispondrá de tareas de prevención y cuidado de los turistas y residentes durante la temporada de veraneo. Lo hizo acompañado por el intendente comunal Mario Secco, quien además de reivindicar el anuncio del gobernador también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional por su impacto en el turismo local. En otro acto a la mañana, Kicillof entregó nuevos patrulleros al municipio de La Plata.

Durante el anuncio, Kicillof remarcó que la costa de Ensenada "pasó de estar alambrada a convertirse en un espacio público y gratuito", y advirtió que la temporada será "muy difícil" debido al modelo económico impulsado por Javier Milei, que -según afirmó- afecta al turismo, provoca cierres de empresas y aumenta la morosidad de las familias. En contraste, sostuvo que la Provincia seguirá "por el camino para construir una alternativa más igualitaria, equitativa y que amplíe los derechos de los y las bonaerenses".

El operativo Verano 2026 incluirá 56 guardavidas, servicio de emergencias médicas, bomberos, policía, prefectura y control urbano, mientras que Punta Lara ofrecerá paradores con fogones, mesas, bancos y luminarias.

Secco celebró que el balneario "sea para todo el mundo". "Prometimos que la costa de Punta Lara sería para todo el mundo y lo cumplimos: nos interesa profundamente que este espacio sea un lugar de disfrute para todas las familias porque somos un Gobierno que tiene como prioridad trabajar para el bienestar del pueblo”, subrayó Secco.

La agenda del gobernador en Ensenada también incluyó el cierre anual del programa "Jóvenes y Memoria", con la participación de autoridades provinciales y locales.

Kicillof entregó 40 nuevos patrulleros

Durante la mañana del viernes el gobernador Kicillof encabezó el acto de entrega de 40 nuevos móviles policiales. Lo hizo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso y el intendente local, Julio Alak.

Al principio del acto, Kicillof destacó: "Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente". Y enfatizó: "Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses".

Explicó que los nuevos móviles fueron comprados con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán fortalecer el patrullaje en distintos barrios. Por su parte, Alonso remarcó: "Cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito".

El intendente platense, por su parte, señaló que "hoy incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense". A la par, agregó que esta incorporación muestra "un crecimiento en la capacidad operativa de la provincia" y demuestra que "con políticas públicas serias y sostenidas, podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital", subrayó Alak.