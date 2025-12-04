El Gobierno anunció el recambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei confirmó el recambio de la cúpula militar del país, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El general de División, Oscar Zarich, será el nuevo jefe del Ejército; el vicealmirante Juan Carlos Romay asumirá como jefe de la Armada; y, finalmente, el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare quedará al frente del Estado Mayor Conjunto. A su vez, el Gobierno ratificó en el cargo al brigadier mayor Gustavo Valverde, que seguirá al frente de la Fuerza Aérea. La decisión la comunicó Manuel Adorni, a través de un posteo en su cuenta de X.

Los cambios se producen a partir de la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa, que asumirá como diputado y que fue reemplazado por el teniente general Carlos Presti. El argumento fue que el Gobierno busca consolidar una conducción alineada a las prioridades de la gestión Milei, así como garantizar un mando coherente mientras se redefinen las políticas de defensa.

Uno por uno, los nuevos titulares de las Fuerzas Armadas

Oscar Santiago Zarich, nuevo jefe del Ejército, reemplazará al propio Presti, quien dejó ese puesto para asumir como ministro. Hasta ahora, Zarich trabajó como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, y recientemente estuvo al frente del ejercicio militar "Libertador", en el que participaron unos 2.500 efectivos y 300 vehículos. Es egresado del Liceo Militar General Belgrano y con experiencia en la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia.

Por su parte el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, designado jefe del Estado Mayor Conjunto, ocupará el cargo que hasta ahora tenía el brigadier general Xavier Julián Isaac. De extensa trayectoria en la Armada, fue comandante del aviso ARA Suboficial Castillo y de destructores como el ARA Heroína y el ARA Almirante Brown. También dirigió el Área Naval Austral y, desde enero de 2024, era subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Juan Carlos Romay, el nuevo jefe de la Armada en reemplazo del almirante Carlos María Allievi, es egresado de la Escuela Naval Militar en 1988, venía desempeñándose como director general de Educación de la fuerza y anteriormente comandó buques como el ARA Patagonia, el ARA Punta Alta y la fragata ARA Libertad. Su designación apunta a reforzar la formación interna y el desarrollo profesional dentro de la Armada.

El único que continuará en su puesto será el brigadier mayor Gustavo Valverde, al frente de la Fuerza Aérea. Piloto de caza y con experiencia como agregado de Defensa en España, Marruecos y Países Bajos, también tuvo a su cargo el dispositivo aéreo del G-20 en 2018. Desde el Ministerio de Defensa sostienen que su continuidad garantiza estabilidad en una fuerza que encara "un proceso de modernización tecnológica".