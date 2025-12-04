Al A525 le queda una sola carrera este año.

El campeonato de la Fórmula 1 está a punto de terminar, puesto que la última fecha se llevará a cabo este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Franco Colapinto le pondrá fin a un año complicado con Alpine. Debido a que la próxima temporada habrá cambios en el reglamento técnico tanto de motores como de los monoplazas, hay esperanzas de mejora para el 2026 en la escudería francesa.

De hecho, el equipo de Enstone es uno de los que más temprano inició con el desarrollo de su futuro monoplaza, que ocupará el lugar del A525, el actual coche del piloto argentino que se caracterizó por sus problemas aerodinámicos y la falta de potencia. Tal es la ansiedad que hay en Alpine por cerrar la actual temporada de la F1 que este martes dieron a conocer la fecha de la presentación del A526.

A través de sus redes sociales, la escudería francesa confirmó que el primer vistazo se dará el próximo 23 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, mismo trazado que albergará las primeras prácticas de pretemporada. “Tenemos algo que mostrarte”, escribió Alpine en su cuenta de X junto con una imagen que decía “Agendá la fecha” y que tenía la sombra de un monoplaza, además de incluir la fecha mencionada y la localización.

De esta manera, el equipo galo hará su presentación tres días antes de los primeros test del año, que se realizarán del 26 al 30 de enero, cuando el A526 ponga a prueba el nuevo motor de Mercedes. Después de eso, quedarán otras dos fechas para las prácticas de pretemporada, ambas a realizarse en el Circuito Internacional de Baréin, una del 11 al 13 de febrero y la otra del 18 al 20 del mismo mes.

Cabe mencionar que Alpine no es el único equipo que confirmó la fecha de presentación de su monoplaza para 2026, puesto que Red Bull, Racing Bulls y Aston Martin también dieron fechas. La escudería austriaca, junto a la filial italiana, revelarán sus coches en un evento conjunto con Ford el 15 de enero, mientras que los británicos mostrarán la nueva pieza de Adrian Newey el 9 de febrero.

Así anunció Alpine la presentación del A526.

¿Cuándo comenzará la temporada 2026 de la F1?

Luego de este fin de semana en Abu Dhabi, Franco Colapinto posiblemente tenga que participar de las prácticas de postemporada antes de tener un descanso de las pistas. Por fuera de la pretemporada, el piloto argentino no volverá a tener competencia hasta el inicio de la siguiente edición del campeonato de la Fórmula 1, cuya primera fecha se llevará a cabo en el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.